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16 Ağustos 2020, Pazar
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Yalçın ‘yabancı’ istemedi

Yalçın ‘yabancı’ istemedi

ın, tanıdığı ve bildiği oyuncularla çalışmak için önüne konulan pek çok isme olumsuz cevap verdiği ortaya çıktı.

ın, tanıdığı ve bildiği oyuncularla çalışmak için önüne konulan pek çok isme olumsuz cevap verdiği ortaya çıktı. Başarılı teknik adamın, N'Sakala için Hasan Ali, Rybus, Nagatomo, Clichy ve Frydek'i reddettiği bildirildi. Ayrıca henüz imza atmayan Welington için de Garay, Schwaab, Ivanovic, Nalda,ve Mbiwa gibi isimlere 'hayır' cevabı verdiği öğrenildi.
  1. 16.8.2020
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