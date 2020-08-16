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16 Ağustos 2020, Pazar
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’ye Love benzetmesi

Papiss Cisse’ye Love benzetmesi

Beşiktaşlı yöneticiler, Alanyasporlu forvet Cisse’nin transferinin Vagner Love’e benzemesinden korkuyor.

yönetimi, Fabrice N'Sakala'dan ve Welinton'dan sonra 'nin de edileceği haberleri manşetlere taşınınca, bu konudaki korkularını dile getirdiler. Bazı yöneticilerin, Başkan Çebi ile bir araya gelerek, "Wagner Love'u unutmadık. 'da gol kralı olması, Beşiktaş'ta iş yapacağı anlamına gelmez. Love'u nasıl getirdiğimizi, ardından da nasıl göndermeye çalıştığımızı unutmayalım. Hala da başımızı ağrıtıyor" diye tepkilerini diye getirdiler. 'ın gönderilmesini destekleyen isimlerle, Cisse'nin olmamasını isteyenlerin aynı isimler olduğu bildirildi.
  1. 16.8.2020
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