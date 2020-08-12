Beşiktaş transferde vites yükseltti! PAOK maçına...
Beşiktaş'ta son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi'nde PAOk ile oynayacağı karşılaşma öncesinde yeni transferleriyle rakibinin karşısına güçlü bir şekilde çıkmayı hedefleyen siyah beyazlılar, kısa süre önce gündemine Skov Olsen'i almıştı. İtalyan basını konu ile ilgili aktardığı haberde, bu operasyona dair önemli bilgiler verdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta, transfer için vites yükseltildi.
Papiss Cisse, Mario Balotelli gibi isimlere teklif götüren Kara Kartal'ın, bir de kanat transferi yapmak istediği aktarıldı.
İtalyan kaynaklardan edinilen bilgilere göre Beşiktaş, şu anda Bologna'da forma giyen Skov Olsen'e resmi teklif götürdü.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Bologna, oyuncusunu kiralık göndermek istemiyor ve satışına onay verdi. Siyah beyazlı kulübün teklifini değerlendiren İtalyan ekip, bu teklifi yetersiz buldu.
YENİDEN DÜĞMEYE BASILACAK
Öte yandan Olsen transferini bir an önce bitirmek için kollarını sıvayan Beşiktaş'ın, daha iyi bir rakamla hem Bologna'nın hem de Olsen'in kapısını çalacağı ifade edildi.
Andreas Skov Olsen, bu sezon toplamda 26 maça çıkarken 1 gol kaydetmişti.
- 12.08.2020
- Güncelleme: 12.08.2020 13:42
- Son dakika: Beşiktaş Atiba Hutchinson ile anlaşmaya vardı
- Trabzonspor'un yeni futbolcusu Marlon Rodrigues Xavier kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?
- Son dakika... Marlon Rodrigues Xavier Trabzonspor'da!
- Son dakika... Albert Riera yeniden Galatasaray'da!
- Beşiktaş'a sürpriz golcü transferi iddiası: Balotelli derken Baghdad Bounedjah!
- Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye dünya yıldızını önerdiler! İşte teklifin detayları...
- Fenerbahçe'de Vedat Muriqi planı! Ayrılık sonrası 2 süper golcü
- Fenerbahçe'de Erol Bulut kanunları başladı! İlk iş...
- Mert Hakan'ın menajeri açıkladı! İşte teklif aldığı ülkeler
- Sinan Gümüş kararını verdi! Fenerbahçe...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş transferde vites yükseltti! PAOK maçına... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.