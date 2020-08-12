Beşiktaş transferde vites yükseltti! Skov Olsen'e teklif...  - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2020, Çarşamba
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transferde vites yükseltti! PAOK maçına...

Beşiktaş transferde vites yükseltti! PAOK maçına...

'ta son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi'nde PAOk ile oynayacağı karşılaşma öncesinde yeni transferleriyle rakibinin karşısına güçlü bir şekilde çıkmayı hedefleyen siyah beyazlılar, kısa süre önce gündemine 'i almıştı. İtalyan basını konu ile ilgili aktardığı haberde, bu operasyona dair önemli bilgiler verdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek 'ta, için vites yükseltildi.

Papiss Cisse, Mario Balotelli gibi isimlere teklif götüren Kara Kartal'ın, bir de kanat transferi yapmak istediği aktarıldı.

İtalyan kaynaklardan edinilen bilgilere göre Beşiktaş, şu anda Bologna'da forma giyen 'e resmi teklif götürdü.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Bologna, oyuncusunu kiralık göndermek istemiyor ve satışına onay verdi. Siyah beyazlı kulübün teklifini değerlendiren İtalyan ekip, bu teklifi yetersiz buldu.

YENİDEN DÜĞMEYE BASILACAK
Öte yandan Olsen transferini bir an önce bitirmek için kollarını sıvayan Beşiktaş'ın, daha iyi bir rakamla hem Bologna'nın hem de Olsen'in kapısını çalacağı ifade edildi.

Andreas Skov Olsen, bu sezon toplamda 26 maça çıkarken 1 gol kaydetmişti.

  1. 12.08.2020
  2. Güncelleme: 12.08.2020 13:42
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