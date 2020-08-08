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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Marcelo hazır kıta

Marcelo hazır kıta

'ın 2016 ve 2017 yıllarında yaşadığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan yeniden siyah-beyazlı formayı giymeyi çok istiyor. Beşiktaş, 1.5 milyon euroluk teklifi düşük bulan 'u makul bir fiyata ikna edip transferi noktalamayı hedefliyor.

'ın 2016 ve 2017 yıllarında yaşadığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan yeniden siyah-beyazlı formayı giymeyi çok istiyor. Öyle ki 33 yaşındaki stoper ve eşi, taraftarların sosyal medyadan yaptığı sevgi gösterilerine "Yakında birlikte olacağız" karşılığını veriyor.

LYON 1.5 MİLYON EUROYU YETERLİ BULMADI

Siyah-beyazlı kulübe geri dönmek isteyen Marcelo da Beşiktaş'ın teklifini kabul etti ancak kulübü 1.5 milyon euro'luk bonservis bedelini yeterli görmüyor. Marcelo'nun Lyon yetkilileri ile konuştuğu ve "Zaten seneye sözleşmem bitiyor. Gelen teklifin uygun olduğunu düşünüyorum, anlayış gösterirseniz sevinirim" dediği öğrenildi.

  1. 8.8.2020
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