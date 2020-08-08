Marcelo hazır kıta
Beşiktaş'ın 2016 ve 2017 yıllarında yaşadığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Marcelo Guedes yeniden siyah-beyazlı formayı giymeyi çok istiyor. Beşiktaş, 1.5 milyon euroluk teklifi düşük bulan Lyon'u makul bir fiyata ikna edip transferi noktalamayı hedefliyor.
Beşiktaş'ın 2016 ve 2017 yıllarında yaşadığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Marcelo Guedes yeniden siyah-beyazlı formayı giymeyi çok istiyor. Öyle ki 33 yaşındaki stoper ve eşi, taraftarların sosyal medyadan yaptığı sevgi gösterilerine "Yakında birlikte olacağız" karşılığını veriyor.
LYON 1.5 MİLYON EUROYU YETERLİ BULMADI
Siyah-beyazlı kulübe geri dönmek isteyen Marcelo da Beşiktaş'ın teklifini kabul etti ancak kulübü Lyon 1.5 milyon euro'luk bonservis bedelini yeterli görmüyor. Marcelo'nun Lyon yetkilileri ile konuştuğu ve "Zaten seneye sözleşmem bitiyor. Gelen teklifin uygun olduğunu düşünüyorum, anlayış gösterirseniz sevinirim" dediği öğrenildi.
- 8.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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