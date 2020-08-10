Tek sistem hücum!
Teknik direktör Sergen Yalçın, oyun düzenini atak üzerine kuracağını belirtti ve yönetime, “Hücum oyuncuları transferi için gerekirse sınırları zorlayalım” dedi.
Başta kaleci olmak üzere neredeyse takımın her bölgesine takviye yapacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın en dikkatli davrandığı bölge ise hücum hattı... Oyun sistemlerini ağırlıklı olarak atak üzerine kuran tecrübeli çalıştırıcının, yönetimle yaptığı görüşmelerde de buna dikkat çektiği bildirildi. 47 yaşındaki hocanın, "Bir takım gol yiyebilir ama önemli olan yediğinden fazlasını atmasıdır. Bize de gol lazım. Bu yüzden forvet transferinde ve atak üzerine alacağımız isimlerde daha dikkatli olalım. Takıma yarar sağlayacak transferler için gerekirse sınırlarımızı biraz zorlayalım" ifadesini kullandığı bildirildi.
Çalıştırdığı takımlarda atak futbolunu tercih eden Yalçın, Beşiktaş'ta görev yapmaya başladığında da bu yönünü öne çıkardı. Abdullah Avcı ile hücum konusunda etkisiz kalan siyah-beyazlı takım, Sergen Yalçın'la birlikte hem gol hem de şut sayısını yükseltmişti. Ayrıca daha az gol yiyip savunmasını da daha sağlam tutmuştu. Beşiktaş, Yalçın'la gösterdiği performans sayesinde sezonu üçüncü bitirmişti.
- 10.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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