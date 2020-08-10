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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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iddiası

Ali Almoez iddiası

'ın Lille'e transferi sonrası forvet arayışlarını sürdüren 'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. 'da Al-Duhail forması giyen 'in siyah-beyazlılara önerildiği belirtildi.

Burak Yılmaz'ın Lille'e transferi sonrası forvet arayışlarını sürdüren 'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. 'da Al-Duhail forması giyen 'in siyah-beyazlılara önerildiği belirtildi. Yunan basınından Enwsi'nin haberine göre AEK'nın ilgilendiği 23 yaşındaki oyuncu ile Portekiz ekibi Guimaraes, Çek ekibi ve Beşiktaş'ın da isimleri geçiyor. Beşiktaş'a önerildiği belirtilen oyuncu, Al-Duhail'de senelik 1 milyon euro kazanırken kariyerine Avrupa'da devam etmek isteği için 500 bin euro'luk bir maaş talebinde bulunduğu kaydedildi.
  1. 10.8.2020
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