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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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'ı bırakmadılar

Kartal'ı bırakmadılar

'a destek için düzenlenen "Bırakmam Seni" gecesinde camianın ileri gelenleri büyük rakamlarla katkıda bulunurken, bağış miktarı 60 milyon lirayı aştı.

'ın "Bırakmam Seni" kampanyasında milyonlar toplandı. Kanal D'den canlı yayınlanan "Ödül Senin" gecesinde konuşan başkan , zor bir dönemde göreve geldiklerini, üzerine pandemi de eklenince sıkıntıların arttığını belirtti. Başkan Çebi, kampanyaya destek veren başta Turkuvaz medya olmak üzere tüm medya gruplarına teşekkür etti. Gecenin açılışını Rahmi Koç yaptı ve 10 milyon TL bağışladı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri de 5'er milyon TL ile bağış kampanyasına katkıda bulundular. Başkan Çebi'nin kardeşleri Tayfun ve 'den, 1 milyon 903 biner TL geldi. Eski yöneticilerden Nevzat Demir ve Cemil Kazancı 2'şer milyon TL ile katkıda bulundular. Umut Tahir Güneş 1 milyon TL bağışladı. 100 binlerce SMS'in geldiği gecede yaklaşık 60 milyon TL'yi aştı.
  1. 10.8.2020
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