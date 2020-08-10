Balotelli çarşamba günü mü açıklanacak? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
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çarşamba günü mü açıklanacak?

Balotelli çarşamba günü mü açıklanacak?

Beşıktaş'ın görüşmeleri sürdürdüğü hatta anlaşma aşamasına geldiği ile ilgili bir sürpriz hazırladığı ve oyuncuyu çarşamba günü açıklamayı planladığı iddia edildi.

Beşıktaş'ın görüşmeleri sürdürdüğü hatta anlaşma aşamasına geldiği ile ilgili bir sürpriz hazırladığı ve oyuncuyu çarşamba günü açıklamayı planladığı iddia edildi. 12 Ağustos'ta 30 yaşına basacak İtalyan oyuncunun yaş gününde açıklanarak dünya futbol gündeminin en önemdi transferi şeklinde lanse edilmesi için hazırlık yapıldığı bildirildi.
  1. 10.8.2020
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