Balotelli Beşiktaş'la anlaştı! İşte İstanbul'a geleceği tarih - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2020, Pazar
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Balotelli 'la anlaştı! İşte 'a geleceği tarih

Balotelli Beşiktaş'la anlaştı! İşte İstanbul'a geleceği tarih

Siyah-beyazlıların, 29 yaşındaki İtalyan yıldızla prensip anlaşmasına vardığı ifade edilirken, taraftarlar Balotelli’ye ‘Bize gel’ çağrısını sürdürüyor. Yıldız futbolcunun önümüzdeki hafta için 'da olması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi 2'nci ön elemesi için 20 Ağustos'a kadar ilk takım listesini 'ya vermek zorunda olan 'ın mutlaka bir santrfor transferi yapması gerekiyor. Ve Kara Kartallar bu takviye için rotasanı 'ya çevirmiş durumda. Son 3 sezondur neredeyse her döneminde siyah beyazlıların gündemine gelen ancak çeşitli sebeplerle gerçekleşmeyen İtalyan forvet transferi için bu kez çok daha ciddi adımlar atılıyor.

Serie a ekiplerinden Brescia forması giyen 29 yaşındaki İtalyan yıldız için menajeriyle temasa geçen yönetim, oyuncuyu kiralamak için resmi teklifte bulundu. İlk etapta Beşiktaş'tan 2 milyon euro'nun üzerinde maaş isteyen Balotelli'nin bu talebi yüksek bulundu. siyah-beyazlılar, Brescia ile yaptığı görüşmelerde Balotelli'nin maaşının yarı yarıya bölüşülmesi konusunda orta yolu bulmaya çalışırken; tarafların prensipte el sıkıştıkları ifade edildi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İSTANBUL'DA!
Önümüzdeki hafta 'da olması beklenen Mario Balotelli'ye siyah-beyazlı taraftarlar çağrı yapmayı sürdürüyor. İtalyan golcünün sosyal medyadan yüklediği fotoğrafa 1 saat içinde binlerce 'Come to Beşiktaş' yorumu yapıldı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında İtalya'ya giderek bu futbolcuyla bir görüşme yapan yönetici Erdal Torunoğulları, anlaşmaya varamamış ve daha sonra 'dan Kevin Prince Boateng kiralanmıştı.

DEVLER İLGİSİNİ ÇEKTİ!
Beşiktaş'ın yaptığı teklifle yakından ilgilenen Balotelli'nin özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği için önceliğine parayı koymadığı gelen bilgiler arasında. Menajeri aracılığıyla siyah-beyazlılara mesaj gönderen Balotelli'nin, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum" sözleri ilgiyi artırmış durumda. Teknik direktör 'ın da iyi bir santrfor için risk alınacaksa Balotelli'nin alınması yönünde fikir beyan ettiği belirtildi.

Mario Balotelli bugüne kadar kulüp kariyerinde 398 resmi maçta sahaya çıktı. Bu periyotta rakip fileleri 161 kez havalandıran İtalyan yıldız, ayrıca 34 de gol pası vererek toplam 195 gole direkt katkı sağladı. Kariyeri boyunca 7 kez direkt kırmızı, 5 kez de ikinci sarıdan kırmızı kart gören Balotelli, 124 kez de sarı kartla cezalandırıldı.

  1. 9.8.2020
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