Son dakika: Beşiktaş'ın Oulare teklifi reddedildi! Yeni operasyon... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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'ın teklifi reddedildi! Yeni operasyon başlıyor

Beşiktaş'ın transfer teklifi reddedildi! Yeni operasyon başlıyor

'ta son dakika haberi... Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından yeni bir forvet arayışına giren siyah beyazlılar, rotasını Standart Liege'de oynayan 'ye dikmişti. İşte yaşanan o gelişme... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Gelecek sezon için santrafor arayışlarını sürdüren 'ın, Standart Liege'de forma giyen 'yi istediği belirtilmişti.

Belçika basınında yer alan habere göre gelecek sezon Standart Liege'de düşünülmeyen ve yeni teknik direktör Philippe Montanier'in tercih etmeyeceği golcü futbolcu ayrılığa sıcak bakıyor.

BEŞİKTAŞ TEKLİF YAP AMA...
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yaptığı ve bu teklifin, Belçika kulübünün yöneticileri tarafından reddedildiği aktarıldı.

Siyah beyazlıların golcü futbolcuyu kadrosuna katmak için hayli istekli olduğu ve bu nedenle farklı bir yöntemle yeniden Oulare için Standart'ın kapısını çalacağı ifade edildi.

  1. 08.08.2020
  2. Güncelleme: 08.08.2020 13:55
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