Beşiktaş'ın transfer teklifi reddedildi! Yeni operasyon başlıyor

Gelecek sezon için santrafor arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Standart Liege'de forma giyen Oulare'yi istediği belirtilmişti.

Belçika basınında yer alan habere göre gelecek sezon Standart Liege'de düşünülmeyen ve yeni teknik direktör Philippe Montanier'in tercih etmeyeceği golcü futbolcu ayrılığa sıcak bakıyor.

BEŞİKTAŞ TEKLİF YAP AMA...

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yaptığı ve bu teklifin, Belçika kulübünün yöneticileri tarafından reddedildiği aktarıldı.

Siyah beyazlıların golcü futbolcuyu kadrosuna katmak için hayli istekli olduğu ve bu nedenle farklı bir yöntemle yeniden Oulare için Standart'ın kapısını çalacağı ifade edildi.