Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından yeni bir forvet arayışına giren siyah beyazlılar, rotasını Standart Liege'de oynayan Oulare'ye dikmişti. İşte yaşanan o gelişme... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Gelecek sezon için santrafor arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Standart Liege'de forma giyen Oulare'yi istediği belirtilmişti.
Belçika basınında yer alan habere göre gelecek sezon Standart Liege'de düşünülmeyen ve yeni teknik direktör Philippe Montanier'in tercih etmeyeceği golcü futbolcu ayrılığa sıcak bakıyor.
BEŞİKTAŞ TEKLİF YAP AMA...
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yaptığı ve bu teklifin, Belçika kulübünün yöneticileri tarafından reddedildiği aktarıldı.
Siyah beyazlıların golcü futbolcuyu kadrosuna katmak için hayli istekli olduğu ve bu nedenle farklı bir yöntemle yeniden Oulare için Standart'ın kapısını çalacağı ifade edildi.
- 08.08.2020
- Güncelleme: 08.08.2020 13:55
- Beşiktaş'ın transfer teklifi reddedildi! Yeni operasyon başlıyor
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın transfer teklifi reddedildi! Yeni operasyon başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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