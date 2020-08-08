Ercan Osmani resmen Beşiktaş'ta!
Futbol şubesinin yanı sıra, Beşiktaş Basketbol Şubesi'nde de transfer hareketliliği iyiden iyiye yaşanıyor. Birçok ismi kadrosun katan Beşiktaş bir transferi daha resmen açıkladı.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, uzun forvet Ercan Osmani ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
ERCAN OSMANİ KİMDİR?
4 Ağustos 1998 doğumlu, 206 cm boyundaki Ercan Osmani, uzun forvet olarak görev almaktadır.
Basketbol kariyerine 2014-2015 sezonunda Bandırma Kırmızı'da başlayan Ercan Osmani, 2015-2016 sezonunu Banvit BK bünyesinde tamamladı.
2016-2017 sezonunda Bandırma Kırmızı ile TBL'de 26 maçta görev alan Ercan Osmani; 8.1 sayı ve 5.2 ribaund ortalamalarıyla oynadı.
2017-2018 sezonunda Bandırma Kırmızı forması ile 27 maçta süre alan genç basketbolcu; 12.9 sayı, 8.4 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarını yakaladı.
2018-2019 sezonunda Banvit BK ile BSL'de 6 lig maçında; 2 sayı ve 1.3 ribaund ortalamaları ile oynayan Ercan Osmani BCL'de ise 7 maça çıktı ve 4.1 sayı, 2.3 ribaund ortalamalarıyla oynadı.
2019-2020 sezonunda Bandırma BK ile TBL'de 24 maçta görev alan başarılı sporcu; 20.7 sayı ortalamasını yakalarken, 11.4 ribaund ortalamasıyla da bu alanda zirvede yer almayı başardı.
Ercan Osmani, 2020-2021 sezonu öncesinde Beşiktaşımız ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 08.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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