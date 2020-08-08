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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Beşiktaş Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 2 yıllık...

resmen 'ta!

Ercan Osmani resmen Beşiktaş'ta!

şubesinin yanı sıra, Şubesi'nde de hareketliliği iyiden iyiye yaşanıyor. Birçok ismi kadrosun katan Beşiktaş bir transferi daha resmen açıkladı.

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Erkek Takımı, uzun forvet ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

ERCAN OSMANİ KİMDİR?
4 Ağustos 1998 doğumlu, 206 cm boyundaki Ercan Osmani, uzun forvet olarak görev almaktadır.

Basketbol kariyerine 2014-2015 sezonunda 'da başlayan Ercan Osmani, 2015-2016 sezonunu Banvit bünyesinde tamamladı.

2016-2017 sezonunda Bandırma Kırmızı ile 'de 26 maçta görev alan Ercan Osmani; 8.1 sayı ve 5.2 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

2017-2018 sezonunda Bandırma Kırmızı forması ile 27 maçta süre alan genç basketbolcu; 12.9 sayı, 8.4 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarını yakaladı.

2018-2019 sezonunda Banvit BK ile BSL'de 6 lig maçında; 2 sayı ve 1.3 ribaund ortalamaları ile oynayan Ercan Osmani BCL'de ise 7 maça çıktı ve 4.1 sayı, 2.3 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

2019-2020 sezonunda Bandırma BK ile TBL'de 24 maçta görev alan başarılı sporcu; 20.7 sayı ortalamasını yakalarken, 11.4 ribaund ortalamasıyla da bu alanda zirvede yer almayı başardı.

Ercan Osmani, 2020-2021 sezonu öncesinde Beşiktaşımız ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

  1. 08.08.2020
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