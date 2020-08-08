Ercan Osmani resmen Beşiktaş'ta!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, uzun forvet Ercan Osmani ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

ERCAN OSMANİ KİMDİR?

4 Ağustos 1998 doğumlu, 206 cm boyundaki Ercan Osmani, uzun forvet olarak görev almaktadır.

Basketbol kariyerine 2014-2015 sezonunda Bandırma Kırmızı'da başlayan Ercan Osmani, 2015-2016 sezonunu Banvit BK bünyesinde tamamladı.

2016-2017 sezonunda Bandırma Kırmızı ile TBL'de 26 maçta görev alan Ercan Osmani; 8.1 sayı ve 5.2 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

2017-2018 sezonunda Bandırma Kırmızı forması ile 27 maçta süre alan genç basketbolcu; 12.9 sayı, 8.4 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarını yakaladı.

2018-2019 sezonunda Banvit BK ile BSL'de 6 lig maçında; 2 sayı ve 1.3 ribaund ortalamaları ile oynayan Ercan Osmani BCL'de ise 7 maça çıktı ve 4.1 sayı, 2.3 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

2019-2020 sezonunda Bandırma BK ile TBL'de 24 maçta görev alan başarılı sporcu; 20.7 sayı ortalamasını yakalarken, 11.4 ribaund ortalamasıyla da bu alanda zirvede yer almayı başardı.

Ercan Osmani, 2020-2021 sezonu öncesinde Beşiktaşımız ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.