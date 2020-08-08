Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı transferlerine devam ediyor. Ercan Osmani ile 2 yıllık sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar son olarak ABD'li oyun kurucu Blackmon'u renklerine bağladığını duyurdu.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Isaiah Blackmon'u kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, oyuncu kurucu pozisyonunda görev yapan 24 yaşındaki şutör ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
- 08.08.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş ABD'li oyun kurucu Blackmon'u transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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