Beşiktaş ABD'li oyun kurucu Blackmon'u transfer etti - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Beşiktaş 'li oyun kurucu Blackmon'u etti

Beşiktaş ABD'li oyun kurucu Blackmon'u transfer etti

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı transferlerine devam ediyor. Ercan Osmani ile 2 yıllık sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar son olarak 'li oyun kurucu Blackmon'u renklerine bağladığını duyurdu.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 'li oyuncu Isaiah Blackmon'u kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, oyuncu kurucu pozisyonunda görev yapan 24 yaşındaki şutör ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

  1. 08.08.2020
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