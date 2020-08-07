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07 Ağustos 2020, Cuma
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'ta sağlık kontrolleri başladı

Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri başladı

'ta öncesi sağlık kontrolleri başladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, , , ve Bilgin'in sağlık kontrollerinden geçtiği belirtildi.

Kulübü, öncesi gerçekleştirilen rutin sağlık kontrollerinin başladığını duyurdu. , , ve Bilgin bugün sağlık kontrollerinden geçerken, diğer futbolcular da ilerleyen günlerde sağlık kontrollerini yaptıracak.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: " takımımızda yeni sezon öncesi gerçekleştirilen rutin sağlık kontrolleri başladı. Bu kapsamda; Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcularımız; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı."

  1. 07.08.2020
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