Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri başladı
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin'in sağlık kontrollerinden geçtiği belirtildi.
Beşiktaş Kulübü, yeni sezon öncesi gerçekleştirilen rutin sağlık kontrollerinin başladığını duyurdu. Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin bugün sağlık kontrollerinden geçerken, diğer futbolcular da ilerleyen günlerde sağlık kontrollerini yaptıracak.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Futbol takımımızda yeni sezon öncesi gerçekleştirilen rutin sağlık kontrolleri başladı. Bu kapsamda; Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcularımız; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı."
- 07.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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