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07 Ağustos 2020, Cuma
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'ü resmen kadrosuna kattı!

Beşiktaş Eray Akyüz'ü resmen kadrosuna kattı!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Erkek Takımı bir yeni isimle daha anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar yaptığı açıklamayla, 20 yaşındaki oyuncu 'ü kadrosuna kattığını duyurdu.

Erkek Takımı, genç oyuncu 'ü transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Bandırma Basketbol'da forma giyen 20 yaşındaki oyun kurucu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

ERAY AKYÜZ KİMDİR?

12 Temmuz 2000 doğumlu olan Eray Akyüz, 189 cm boyunda ve oyun kurucu pozisyonunda görev almaktadır.

Basketbol kariyerine Banvit Basketbol Kulübü'nde başlayan Eray Akyüz, 2016-2017 sezonundan itibaren 3 sezon TBL ekiplerinden 'da forma giydi.

Bandırma Kırmızı'daki son sezonunda (2018-2019) 26 lig maçına çıkan genç basketbolcu; 14 sayı, 3.5 ribaund ve 4 asist ortalamalarını yakaladı.

118 kere forma giyen Eray Akyüz, geride kalan 2019-2020 sezonunu Bandırma Basketbol'da da geçirdi. Burada 24 lig maçında görev alan genç oyun kurucu; 17 sayı, 5.1 ribaund ve 6.4 asist ortalamalarıyla oynadı.

Asist performansıyla bu alan ligin en iyi 5 ismi arasına girmeyi başardı.

  1. 07.08.2020
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