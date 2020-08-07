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07 Ağustos 2020, Cuma
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transferde bombayı patlatıyor! transferinde rakip Maradona

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Cueva transferinde rakip Maradona

'ta son dakika haberi... Gelecek sezonun çalışmalarına başlayan siyah beyazlılar, bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Aktarılan bilgilere göre Kara Kartal, Peru Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Christian 'ya resmi teklifini yaptı. Öte yandan bu transferde Dieg Armando Maradona ile dev bir rekabete girildiği yazıldı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

, transferde taraftarını heyecanlandıracak bir isim için girişimlere başladı. Aktarılan bilgilere göre Kara Kartal, şu anda Santos forması giyen 'yı istedi.

Peru basınında yer alan bilgilere göre Diego Armando Maradona'nın teknik direktörlüğünü üstlendiği Gimnasia de la Plata da, Cueva'yı istiyor. Ancak Gimnasia, yaşadığı ekonomik problemler nedeniyle şu an için bir teklif yapabilmiş değil.

BEŞİKTAŞ İLK TEMASI KURDU
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Beşiktaş, Cueva ve temsilcileriyle beraber ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Siyah beyazlılar kısa süre içerisinde oyuncunun kulübüne resmi teklifini iletecek.

MARADONA'YI DOĞRULADI
Öte yandan Peru Milli Takımı'nın yıldız orta saha oyuncusu, Gimnasia'nın teklifine dair konuşmak istemezken, Maradona'nın kendisini telefonla aradığını itiraf etti.

  1. 07.08.2020
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