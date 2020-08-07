Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Cueva transferinde rakip Maradona

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun çalışmalarına başlayan siyah beyazlılar, bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Aktarılan bilgilere göre Kara Kartal, Peru Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Christian Cueva'ya resmi teklifini yaptı. Öte yandan bu transferde Dieg Armando Maradona ile dev bir rekabete girildiği yazıldı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş, transferde taraftarını heyecanlandıracak bir isim için girişimlere başladı. Aktarılan bilgilere göre Kara Kartal, şu anda Santos forması giyen Cueva'yı istedi.
Peru basınında yer alan bilgilere göre Diego Armando Maradona'nın teknik direktörlüğünü üstlendiği Gimnasia de la Plata da, Cueva'yı istiyor. Ancak Gimnasia, yaşadığı ekonomik problemler nedeniyle şu an için bir teklif yapabilmiş değil.
BEŞİKTAŞ İLK TEMASI KURDU
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Beşiktaş, Cueva ve temsilcileriyle beraber ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Siyah beyazlılar kısa süre içerisinde oyuncunun kulübüne resmi teklifini iletecek.
MARADONA'YI DOĞRULADI
Öte yandan Peru Milli Takımı'nın yıldız orta saha oyuncusu, Gimnasia'nın teklifine dair konuşmak istemezken, Maradona'nın kendisini telefonla aradığını itiraf etti.
- 07.08.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Cueva transferinde rakip Maradona haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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