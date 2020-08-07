Beşiktaş genç yıldız için teklifini yaptı! Para+futbolcu
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılar Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir için teklifini yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
Hes Kablo Kayserispor takımının genç yeteneği Emre Demir için Beşiktaş'tan teklif var.
Süper Lig 2019-2020 futbol sezonunda oynadığı Ankaragücü maçı ile "Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcu" unvanına kavuşan Emre Demir'e Beşiktaş talip oldu.
Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan İstanbul ekibi, Hes Kablo Kayserispor ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan genç ve milli futbolcu için para+futbolcu önerisinde bulundu.
Hes Kablo Kayserispor, Emre Demir ile ilgili henüz kararını vermedi.
- 07.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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