Beşiktaş genç yıldız için teklifini yaptı! Para+futbolcu - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
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genç yıldız için teklifini yaptı! Para+futbolcu

Beşiktaş genç yıldız için teklifini yaptı! Para+futbolcu

öncesi çalışmalarını sürdüren 'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılar Kayserispor'un genç yeteneği Demir için teklifini yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

takımının genç yeteneği Demir için 'tan teklif var.

2019-2020 futbol sezonunda oynadığı Ankaragücü maçı ile "Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcu" unvanına kavuşan Emre Demir'e Beşiktaş talip oldu.

çalışmalarına başlayan ekibi, Hes Kablo Kayserispor ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan genç ve milli futbolcu için para+futbolcu önerisinde bulundu.

Hes Kablo Kayserispor, Emre Demir ile ilgili henüz kararını vermedi.

Emre Demir: Kayserispor'dan sonra Avrupa'ya gitmek isterim - Kayserispor Haberleri - Spor

  1. 07.08.2020
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