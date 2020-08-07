Beşiktaş 3 isimden haber bekliyor! Listenin başında...
Süper Lig'de Sergen Yalçın ile yakaladığı çıkışı gelecek sezonda da devam ettirmek isteyen Beşiktaş'ta transfer harekatı hız kazanmış durumda. Birçok isimle temaslarını sürdüren siyah-beyazlılar, özellikle Burak Yılmaz ayrılığı sonrası forvet mevkisi için girişimlerine devam ediyor. İşte detaylar...
Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer komitesi ve scout ekiplerinin uzun süredir izlediği, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ve teknik ekibinin takibinde olan oyuncular, tek tek masaya yatırılıyor. Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi de bu çalışmalar esnasında geçmiş dönemden kalan bilgi ve birikimlerini paylaşırken transfer komitesi şu sıralar forvet konusunda arayışlarını sıklaştırdı. Burak Yılmaz'ın yerine iyi bir golcü almak isteyen siyah beyazlı takım, yurt dışından düşük maliyetli bir forvet bulmaya çalışıyor.
ÜÇ İSİMDEN HABER BEKLENİYOR
Transfer komitesinden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ile futbol şube sorumlularından Emre Kocadağ, takımın gol yükünü çeken Burak'ın yerini dolduracak güçlü bir isim peşinde olduklarını belirttiler. Siyah beyazlı takım ilk etapta Cape Verde'li Ze Luis ve geçen sezonu Leipzig'de geçiren Patrick Schick ile temasa geçti. Ayrıca İspanya, Norveç ve Hollanda'dan da 3 önemli golcüden haber bekleniyor. Transfer komitesi ayrıca Kosovalı Emir Umit, Giresun'dan Muhammet Himmet ve Alanya'dan Welinton ile görüşmelerini sürdürüyor
PORTO'DA ŞANS BULAMAMIŞTI
Beşiktaş'ın listesinde ilk sırada bulunan Cape Verde'li Ze Luis, geçen sezon başında Spartak Moskova'dan Porto'ya 10.75 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Kartal, 2023'e kadar sözleşmesi bulunan, güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan yıldız oyuncuyu kiralamak istiyor. Porto'da geçen sezon sadece 19 maçta şans bulabilen Ze Luis'in de sürekli şans bulabileceği bir kulüpte oynamak istediği öğrenildi. Bir dönem ismi Fenerbahçe ile anılan Schick'in bonservisi Roma'da bulunuyor. İtalyan kulübünün geçen sezon olduğu gibi oyuncuyu yine kiralayabileceği belirtildi. (Hürriyet)
- 07.08.2020
- Güncelleme: 07.08.2020 10:26
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş 3 isimden haber bekliyor! Listenin başında... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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