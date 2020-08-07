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07 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Beşiktaş Kartal 3 isimden haber bekliyor! Listenin başında...

3 isimden haber bekliyor! Listenin başında...

Beşiktaş 3 isimden haber bekliyor! Listenin başında...

'de ile yakaladığı çıkışı gelecek sezonda da devam ettirmek isteyen 'ta transfer harekatı hız kazanmış durumda. Birçok isimle temaslarını sürdüren siyah-beyazlılar, özellikle ayrılığı sonrası forvet mevkisi için girişimlerine devam ediyor. İşte detaylar...

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren 'ta transfer komitesi ve scout ekiplerinin uzun süredir izlediği, teknik direktör 'ın ve teknik ekibinin takibinde olan oyuncular, tek tek masaya yatırılıyor. Kulüp Başkanı de bu çalışmalar esnasında geçmiş dönemden kalan bilgi ve birikimlerini paylaşırken transfer komitesi şu sıralar forvet konusunda arayışlarını sıklaştırdı. 'ın yerine iyi bir golcü almak isteyen siyah beyazlı takım, yurt dışından düşük maliyetli bir forvet bulmaya çalışıyor.

ÜÇ İSİMDEN HABER BEKLENİYOR
Transfer komitesinden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ile futbol şube sorumlularından Emre Kocadağ, takımın gol yükünü çeken Burak'ın yerini dolduracak güçlü bir isim peşinde olduklarını belirttiler. Siyah beyazlı takım ilk etapta Cape Verde'li Ze Luis ve geçen sezonu Leipzig'de geçiren Patrick Schick ile temasa geçti. Ayrıca İspanya, Norveç ve Hollanda'dan da 3 önemli golcüden haber bekleniyor. Transfer komitesi ayrıca Kosovalı Emir Umit, Giresun'dan Muhammet Himmet ve Alanya'dan Welinton ile görüşmelerini sürdürüyor

PORTO'DA ŞANS BULAMAMIŞTI
Beşiktaş'ın listesinde ilk sırada bulunan Cape Verde'li Ze Luis, geçen sezon başında Spartak Moskova'dan Porto'ya 10.75 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Kartal, 2023'e kadar sözleşmesi bulunan, güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan yıldız oyuncuyu kiralamak istiyor. Porto'da geçen sezon sadece 19 maçta şans bulabilen Ze Luis'in de sürekli şans bulabileceği bir kulüpte oynamak istediği öğrenildi. Bir dönem ismi Fenerbahçe ile anılan Schick'in bonservisi Roma'da bulunuyor. İtalyan kulübünün geçen sezon olduğu gibi oyuncuyu yine kiralayabileceği belirtildi. (Hürriyet)

  1. 07.08.2020
  2. Güncelleme: 07.08.2020 10:26
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