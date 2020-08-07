Fenerbahçeli eski yıldızın oğlu Beşiktaş'a! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçeli eski yıldızın oğlu Beşiktaş'a!

Fenerbahçeli eski yıldızın oğlu Beşiktaş'a!

Şampiyonlar Ligi ön elemesini geçebilmek için iddialı bir kadro kurma hazırlığında olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, golcü eksiğini kapatmak için Alanyasporlu Cisse'nin ardından temasa geçtiği bir diğer sürpriz isim belli oldu.

7 Ağustos 2020 Cuma 10:02 Güncelleme: 07.08.2020 10:02
Fenerbahçeli eski yıldızın oğlu Beşiktaş'a!

Beşiktaş yönetimi, yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için golcü oyuncu arayışlarını sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçeli eski yıldızın oğlu Beşiktaş'a!

Burak Yılmaz'ın Lille'e gitmesinin ardından Alanyaspor'un yıldız forveti Papiss Cisse'yle prensipte anlaşan siyah-beyazlılar, bu kez gözünü Belçika'ya dikti.

Fenerbahçeli eski yıldızın oğlu Beşiktaş'a!

Yeni Asır'da yer alan habere göre yönetim, Standard Liege'in 24 yaşındaki golcüsü Obbi Oulare'yi kiralamak için harekete geçti.

Fenerbahçeli eski yıldızın oğlu Beşiktaş'a!

Geçen sezon İngiltere Premier Lig ekibi Watford'dan 3.4 milyon Euro'ya Belçika ekibine transfer olan 1.96'lık pivot santrfor, geride kalan dönemde takımıyla 17 maça çıkıp 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçeli eski yıldızın oğlu Beşiktaş'a!

Beşiktaş'ın genç forveti satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katacağı bildirildi.

Fenerbahçeli eski yıldızın oğlu Beşiktaş'a!

SOULEYMANE OULARE'NİN OĞLU

Hava toplarındaki hakimiyeti ve bitirici vuruşlarıyla tanınan genç futbolcu Obbi Oulare, 1999- 2000 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Souleymane Oulare'nin de oğlu olduğu belirtildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA