Fenerbahçeli eski yıldızın oğlu Beşiktaş'a!

Şampiyonlar Ligi ön elemesini geçebilmek için iddialı bir kadro kurma hazırlığında olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, golcü eksiğini kapatmak için Alanyasporlu Cisse'nin ardından temasa geçtiği bir diğer sürpriz isim belli oldu.
7 Ağustos 2020 Cuma 10:02
Güncelleme: 07.08.2020 10:02
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Beşiktaş yönetimi, yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için golcü oyuncu arayışlarını sürdürüyor.
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Burak Yılmaz'ın Lille'e gitmesinin ardından Alanyaspor'un yıldız forveti Papiss Cisse'yle prensipte anlaşan siyah-beyazlılar, bu kez gözünü Belçika'ya dikti.
Yeni Asır'da yer alan habere göre yönetim, Standard Liege'in 24 yaşındaki golcüsü Obbi Oulare'yi kiralamak için harekete geçti.
Geçen sezon İngiltere Premier Lig ekibi Watford'dan 3.4 milyon Euro'ya Belçika ekibine transfer olan 1.96'lık pivot santrfor, geride kalan dönemde takımıyla 17 maça çıkıp 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Beşiktaş'ın genç forveti satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katacağı bildirildi.
SOULEYMANE OULARE'NİN OĞLU
Hava toplarındaki hakimiyeti ve bitirici vuruşlarıyla tanınan genç futbolcu Obbi Oulare, 1999- 2000 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Souleymane Oulare'nin de oğlu olduğu belirtildi.