Fenerbahçeli eski yıldızın oğlu Beşiktaş'a!

Şampiyonlar Ligi ön elemesini geçebilmek için iddialı bir kadro kurma hazırlığında olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, golcü eksiğini kapatmak için Alanyasporlu Cisse'nin ardından temasa geçtiği bir diğer sürpriz isim belli oldu.