Marcelo Guedes'in eşinden Beşiktaş'ı heyecanlandıran paylaşım! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Ağustos 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Marcelo Guedes'in eşinden Beşiktaş'ı heyecanlandıran paylaşım!

'in eşinden 'ı heyecanlandıran paylaşım!

Marcelo Guedes'in eşinden Beşiktaş'ı heyecanlandıran paylaşım!

, ’i renklerine katmak için tüm şartları zorlarken, Brezilyalı yıldızının eşi önceki gün yaptığı paylaşımda siyah-beyazlı taraftarlara “Teşekkürler, yakında birlikte olacağız” diye seslendi.

Sezon içerisinde mali durum nedeniyle takımdan ayrılan Victor Ruiz'in yerine stoper arayan aradığı ismi 'da buldu. Siyah- beyazlılar gözünü Olimpik 'a dikmiş durumda. Bir yandan Rafael için girişimlerde bulunan , eski oyuncusu için de girişimlerini hızlandırdı. 3 yıl önce 7 milyon euro karşılığında Lyon'a olan 33 yaşındaki Brezilyalı stoper için Beşiktaş'ın Fransız ekibine 1.5 milyon euro önereceği bildirildi. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro seviyesinde bulunan tecrübeli savunmacı, yaptığı açıklamalarda her fırsatta Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığını belirtmişti.

PLANLAR İNANILMAZDIR!
Başarılı savunmacının kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Geçmişte 1.5 sezon Beşiktaş'da top koşturan Marcelo'yu transfer etmek için girişimlere başlayan Kartal, transferi uygun bir rakama bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Bu arada Marcelo'nun eşinin yaptığı bir açıklama siyah-beyazlıları heyecanlandırdı. Marcelo'nun eşi Tatiane önceki gün hesabından "Beşiktaş taraftarlarına attıkları mesajlar sebebiyle teşekkür etmek istiyorum, inanılmazsınız. Tanrının planları her zaman inanılmazdır, yakında birlikte olacağız" paylaşımında bulundu. Bu paylaşım "Marcelo dönüyor" şeklinde yorumlandı.

MARCELO GUEDES PAYLAŞTI
Marcelo, bir süre önce sosyal medya hesabından yeni bir Beşiktaş paylaşımına imza attı. Brezilyalı futbolcu, şampiyonluk yaşadığı 2015-2016 sezonunun 33. haftasında 'a Vodafone Park'ta attığı 2 golün videosunu paylaşırken, o tarihte şampiyonluğa yaptığı katkı için mutlu olduğunu aktarmıştı.

VIDA GİDEBİLİR
Beşiktaş yönetimi, Vida'yı Fransız ekibi Lyon'a verip, eski oyuncusu Marcelo'yu transfer etme planını devreye soktu. Lyon, Vida için bastırırken siyah-beyazlı yetkililer Vida'ya karşılık Marcelo +para takasını teklif olarak Lyon'a sundu. Kulüpler arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hızlanması bekleniyor.

  1. 6.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Marcelo Guedes'in eşinden Beşiktaş'ı heyecanlandıran paylaşım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA