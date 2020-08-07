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07 Ağustos 2020, Cuma
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"'ni özledim"

"Devler Ligi'ni özledim"

'ın yeni transferi N'Sakala, "'nin en büyük kulübüne oluyorum ve çok mutluyum. 'ni özledim" ifadelerini kullandı.

'ın yeni transferi Fabrice N'Sakala, Beşiktaş'a olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, siyahbeyazlı taraftarlarla buluşmak için heyecanlı olduğunu söyledi. İHA'dan Bozhan Memiş'e konuşan yıldız oyuncu, "'nin en büyük kulübüne transfer oluyorum ve çok mutluyum. Benim için yeni bir macera. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim" dedi. Daha önce 'nde 7 kez forma giyen Fabrice N'Sakala, Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon 'nde yer alacağının hatırlatılması üzerine, "Şampiyonlar Ligi'ni çok özledim. Şimdi yeni bir şans var. Beşiktaş'ı Avrupa'da en iyi noktaya taşımak istiyoruz. Ligde de tek hedefimiz şampiyonluk olacaktır. Beşiktaş'ın başka hedefi olmaz. Beşiktaş taraftarı da Türkiye'nin en iyisi. Onlarla bir araya gelmek için çok heyecanlanıyorum" ifadelerini kullandı. Bu arada forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, ile sözleşmesi sona eren 'yle de büyük ölçüde anlaştı. Taraflar önümüzdeki günlerde son pürüzleri gidermek için masayla oturacak.
  1. 7.8.2020
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