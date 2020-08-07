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07 Ağustos 2020, Cuma
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Potaya 3 yeni

Potaya 3 yeni transfer

, üç yeni oyucuyu renklerine kattı. çalışmaları kapsamında 1998 doğumlu, 1.85 cm boyundaki oyun kurucu ile 2 yıllık sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, 21 yaşında ve 1.90 boyundaki şutör guard ile de 3 senelik anlaşma yaptı.

, üç yeni oyucuyu renklerine kattı. çalışmaları kapsamında 1998 doğumlu, 1.85 cm boyundaki oyun kurucu ile 2 yıllık sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, 21 yaşında ve 1.90 boyundaki şutör guard ile de 3 senelik anlaşma yaptı. Potanın Kartalları ayrıca 1997 doğumlu ve 2.02 boyundaki genç forvet Egehan Arna'yı kadrosuna kattı.
  1. 7.8.2020
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