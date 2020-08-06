Beşiktaş'tan o talebe ret! Takas ve transfer...

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gelecek sezon hedef mutlak şampiyonluk. Transfer çalışmalarını da bu yönde sürdüren siyah-beyazlılar, daha önce de Beşiktaş forması giymiş olan Marcelo ile temaslara başlamıştı. 2016 yılında Hannover'den 2 milyon Euro'ya transfer edilen Brezilyalı futbolcu, 1 sezon Beşiktaş forması giydikten sonra 7 milyon Euro bonservisle Olympique Lyon'a satılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde oyuncunun eşi yaptığı paylaşımda siyah-beyazlı taraftarlara "Teşekkürler, yakında birlikte olacağız" diye seslenmişti. Marcelo için girişimlere bulunduğu iddia edilen Kara Kartal için bu kez farklı bir iddia ortaya atıldı.

Bu kez ise Beşiktaş'ın değil Fransız ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Marcelo'nun yeniden Beşiktaş forması giymek için haber yolladığı Domagoj Vida'yı transfer etmek isteyen Lyon da Sambacı'yı takasta kullanıp üstüne bir miktar da para içeren bir teklifle Kartal'ın kapısını çaldığı iddia edildi.

Sık sık eşi ve çocuklarıyla birlikte İstanbul'a gelip alışveriş yapan Marcelo siyah beyazlı yöneticilerle de ilişkilerini sıcak tutarken taraflar arasındaki bu temaslar Vida'nın da dahil edildiği transfer görüşmelerine dönüştü.

Ayrılmak isteyen Sambacı'ya izin veren Lyon, Vida'yı kadrosuna katabilmek için Marcelo+3 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Ancak yönetim bu teklifi ilettiğinde Sergen Yalçın sisteminde değişiklik yapacağını ve Vida'nın Marcelo ile takasına ve gönderilmesine sıcak bakmadığını söyledi. Ve bu yanıtla da Marcelo'nun Beşiktaş hayali sona erdi. (Hürriyet)