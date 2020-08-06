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06 Ağustos 2020, Perşembe
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'tan o talebe ret! Takas ve ...

Beşiktaş'tan o talebe ret! Takas ve transfer...

'de sezonun tamamlanmasının ardından ile yakaladığı başarılı grafiği yeni sezonda da sürdürmek isteyen çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Daha önce de takımda forma giymiş bir ismin geri dönmesi gündemdeyken Sergen Yalçın'dan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

için çalışmalarını sürdüren 'ta gelecek sezon hedef mutlak şampiyonluk. çalışmalarını da bu yönde sürdüren siyah-beyazlılar, daha önce de Beşiktaş forması giymiş olan Marcelo ile temaslara başlamıştı. 2016 yılında Hannover'den 2 milyon Euro'ya transfer edilen Brezilyalı futbolcu, 1 sezon Beşiktaş forması giydikten sonra 7 milyon Euro bonservisle Olympique 'a satılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde oyuncunun eşi yaptığı paylaşımda siyah-beyazlı taraftarlara "Teşekkürler, yakında birlikte olacağız" diye seslenmişti. Marcelo için girişimlere bulunduğu iddia edilen Kara için bu kez farklı bir iddia ortaya atıldı.

Bu kez ise Beşiktaş'ın değil Fransız ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Marcelo'nun yeniden Beşiktaş forması giymek için haber yolladığı Domagoj Vida'yı transfer etmek isteyen Lyon da Sambacı'yı takasta kullanıp üstüne bir miktar da para içeren bir teklifle Kartal'ın kapısını çaldığı iddia edildi.

Sık sık eşi ve çocuklarıyla birlikte 'a gelip alışveriş yapan Marcelo siyah beyazlı yöneticilerle de ilişkilerini sıcak tutarken taraflar arasındaki bu temaslar Vida'nın da dahil edildiği transfer görüşmelerine dönüştü.

Ayrılmak isteyen Sambacı'ya izin veren Lyon, Vida'yı kadrosuna katabilmek için Marcelo+3 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Ancak yönetim bu teklifi ilettiğinde sisteminde değişiklik yapacağını ve Vida'nın Marcelo ile takasına ve gönderilmesine sıcak bakmadığını söyledi. Ve bu yanıtla da Marcelo'nun Beşiktaş hayali sona erdi. (Hürriyet)

  1. 06.08.2020
  2. Güncelleme: 06.08.2020 10:47
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