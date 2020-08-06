Gökhan Gönül’ün boşluğunu doldurmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Lyon’un Brezilyalı sağ beki Rafael için Fransız ekibiyle temasa geçti; Marcelo’dan destek istedi.
Yeni sezonda savunmasını güçlü tutmak isteyen yönetim, sözleşmesi biten Gökhan Gönül'ün yerini kaliteli bir isimle doldurmayı hedefliyor. Gökhan'ın ayrılığı sonrasında sağ bek hattında elinde sadece Douglas kalan siyah-beyazlılar, geçen sezon da gündeme gelen Lyon'un Brezilyalı ismi Rafael'in peşine düştü.
Yönetim, 1 sene daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcuyu bu kez bitirmekte kararlı görünüyor. Geçtiğimiz sezon Lyon formasıyla sadece 19 karşılaşmada mücadele eden Rafael, kulübünde ilk 11'in değişilmez isimleri arasında yer almıyor. Sağ bek hattında formasını Leo Dubois'e kaptıran ve kadroda alternatif oyuncu konumunda bulunan başarılı oyuncunun, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin, Marcelo'dan da bu transfer konusunda kendilerine yardımcı olmasını istedikleri ifade edildi.
- 6.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan Rafael yoklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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