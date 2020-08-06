Bonservisini alıp geliyor! Ömer Ali Şahiner Beşiktaş'a

Beşiktaş, Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner'i kadrosuna katmak istiyor. 28 yaşındaki oyuncu için daha önce Konyaspor'a takas teklifinde bulunan ancak olumsuz yanıt alan siyah-beyazlıların bu hamlesi, Ömer Ali'yi heyecanlandırdı. Başarılı futbolcunun Beşiktaş'tan gelen bu girişim üzerine Konyaspor yönetimi ile bir görüşme yaptığı ve 700 bin euro'luk alacağına karşılık bonservisinin kendisine verilmesini talep ettiği öğrenildi. Yeşil-beyazlı yönetim bu konuda Ömer Ali'ye net bir yanıt vermese de, oyuncunun Beşiktaş'ta forma giymek istediğini söylemesi bu transferin gerçekleşme ihtimalini yükseltti. Siyah-beyazlı yetkililerin de, teknik direktör Sergen Yalçın'ın hakkında 'olumlu' rapor verdiği Ömer Ali'ye, "Bonservis sorununu çözersen sana kapımız açık" dedikleri ifade edildi.

8 sezondur Konyaspor forması giyen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 31 maçta 4 gol attı, 2 asist yaparak toplamda 6 gole etki etti. Ömer Ali Şahiner, toplamda Konyaspor formasıyla ise bugüne kadar 284 müsabakada forma giydi. Rakip fileleri 34 kez havalandırmayı başaran Ömer Ali, 30 da asist yaparak toplamda 64 gole direkt katkı sağlamış oldu.