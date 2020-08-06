Bonservisini alıp geliyor! Ömer Ali Şahiner Beşiktaş'a
Konyaspor’un 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 700 bin euro alacağına karşılık bonservisini istedi. Tecrübeli yıldıza izin çıkarsa Beşiktaş transferi resmen açıklayacak.
Beşiktaş, Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner'i kadrosuna katmak istiyor. 28 yaşındaki oyuncu için daha önce Konyaspor'a takas teklifinde bulunan ancak olumsuz yanıt alan siyah-beyazlıların bu hamlesi, Ömer Ali'yi heyecanlandırdı. Başarılı futbolcunun Beşiktaş'tan gelen bu girişim üzerine Konyaspor yönetimi ile bir görüşme yaptığı ve 700 bin euro'luk alacağına karşılık bonservisinin kendisine verilmesini talep ettiği öğrenildi. Yeşil-beyazlı yönetim bu konuda Ömer Ali'ye net bir yanıt vermese de, oyuncunun Beşiktaş'ta forma giymek istediğini söylemesi bu transferin gerçekleşme ihtimalini yükseltti. Siyah-beyazlı yetkililerin de, teknik direktör Sergen Yalçın'ın hakkında 'olumlu' rapor verdiği Ömer Ali'ye, "Bonservis sorununu çözersen sana kapımız açık" dedikleri ifade edildi.
8 sezondur Konyaspor forması giyen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 31 maçta 4 gol attı, 2 asist yaparak toplamda 6 gole etki etti. Ömer Ali Şahiner, toplamda Konyaspor formasıyla ise bugüne kadar 284 müsabakada forma giydi. Rakip fileleri 34 kez havalandırmayı başaran Ömer Ali, 30 da asist yaparak toplamda 64 gole direkt katkı sağlamış oldu.
- 6.8.2020
- Kopenhag - Başakşehir maçından kareler...
- İşte Galatasaraylı taraftarların Arda Turan paylaşımları!
- Son dakika transfer haberleri: Mert Hakan Yandaş transferi iptal mi? İşte Rıza Çalımbay'ın cevabı...
- Süper Lig futbolcularının değerleri güncellendi! İşte o sıralama...
- Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş peşindeydi! Galatasaray o isimle el sıkıştı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bonservisini alıp geliyor! Ömer Ali Şahiner Beşiktaş'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.