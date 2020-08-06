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06 Ağustos 2020, Perşembe
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'tan flaş Atiba kararı!

Beşiktaş'tan flaş Atiba kararı!

ile bir görüşme gerçekleştiren , sözleşmesi sona eren yıldız futbolcuya 1 yıllık yeni kontrat önerdi. Deneyimli ismin 1 yıl sonra teknik heyette yer alması bekleniyor.

İç transfer çalışmalarını titizlikle sürdüren siyah-beyazlılar, Atiba ile görüşme gerçekleştirdi. Sözleşmesi sezon sonu sona eren ile masaya oturan yönetim, tecrübeli oyuncuya 600 bin euro'dan 1 yıllık yeni sözleşme önerdi. 1 yıl oynadıktan sonra teknik heyetinde yer alması beklenen Kanadalı oyuncunun teklife sıcak baktığı belirtildi.

  1. 6.8.2020
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