Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'a dönüyor
Feyenoord ile olan kiralık sözleşmesi sona eren Oğuzhan Özyakup'un Beşiktaş'a dönüş tarihi netleşti. Ozzie'nin, Hollanda'da sezonun pandemiden dolayı erken tescil edilmesinin ardından sözleşme süresi sona erdi. Milli futbolcu, 10 Ağustos tarihinden itibaren Ümraniye'de takımla antrenmanlara başlayacak.
Feyenoord ile olan kiralık sözleşmesi sona eren Oğuzhan Özyakup'un Beşiktaş'a dönüş tarihi netleşti. Ozzie'nin, Hollanda'da sezonun pandemiden dolayı erken tescil edilmesinin ardından sözleşme süresi sona erdi. Milli futbolcu, 10 Ağustos tarihinden itibaren Ümraniye'de takımla antrenmanlara başlayacak.
- 5.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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