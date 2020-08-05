Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'a dönüyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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'a dönüyor

Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'a dönüyor

Feyenoord ile olan kiralık sözleşmesi sona eren 'un 'a dönüş tarihi netleşti. Ozzie'nin, 'da sezonun pandemiden dolayı erken tescil edilmesinin ardından sözleşme süresi sona erdi. Milli futbolcu, tarihinden itibaren Ümraniye'de takımla antrenmanlara başlayacak.

Feyenoord ile olan kiralık sözleşmesi sona eren 'un 'a dönüş tarihi netleşti. Ozzie'nin, 'da sezonun pandemiden dolayı erken tescil edilmesinin ardından sözleşme süresi sona erdi. Milli futbolcu, tarihinden itibaren Ümraniye'de takımla antrenmanlara başlayacak.

  1. 5.8.2020
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