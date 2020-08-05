Beşiktaş'ta Emre Kocadağ: Göründüğü kadar rahat değiliz - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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'ta : Göründüğü kadar rahat değiliz

Beşiktaş'ta Emre Kocadağ: Göründüğü kadar rahat değiliz

Futbol A Takım Sorumlu Yöneticisi , 'nin harcama limitleri ile ilgili olarak özel açıklamalarda bulundu. Kocadağ, yeni limitlerde Beşiktaş’ı çok zorlayan etkenler olduğunu söyledi.

Belirlenen rakamların kendilerini çok şaşırtmadığını, açıklanana yakın bir rakam beklediklerini belirten , "Rakamlar bizi çok şaşırtmadı. Beklediğimiz aralıklarda çıktı. Biz kulüp olarak öncesinde tüm hesaplamalarımız yapmıştık ve açıklanana yakın bir rakam bekliyorduk" dedi.

Kocadağ şöyle devam etti: "Ancak çok rahat olduğumuz yönünde yanlış bir algı var. Kesinlikle öyle değil. Aramızdan ayrılan oyuncularla önemli ölçüde bir tasarrufa gittik ama hala önceden kalan çok yüksek kontratlar var ve bunlar bizi çok zorluyor. Yönetim olarak buna bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. İnşallah transfer dönemi içinde bunları aşabilir ve 'ın menfaatine yeni anlaşmalar yaparız." şeklinde konuştu.

  1. 5.8.2020
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