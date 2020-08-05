Beşiktaş Futbol A Takım Sorumlu Yöneticisi Emre Kocadağ, TFF'nin harcama limitleri ile ilgili olarak özel açıklamalarda bulundu. Kocadağ, yeni limitlerde Beşiktaş’ı çok zorlayan etkenler olduğunu söyledi.
Belirlenen rakamların kendilerini çok şaşırtmadığını, açıklanana yakın bir rakam beklediklerini belirten Emre Kocadağ, "Rakamlar bizi çok şaşırtmadı. Beklediğimiz aralıklarda çıktı. Biz kulüp olarak öncesinde tüm hesaplamalarımız yapmıştık ve açıklanana yakın bir rakam bekliyorduk" dedi.
Kocadağ şöyle devam etti: "Ancak çok rahat olduğumuz yönünde yanlış bir algı var. Kesinlikle öyle değil. Aramızdan ayrılan oyuncularla önemli ölçüde bir tasarrufa gittik ama hala önceden kalan çok yüksek kontratlar var ve bunlar bizi çok zorluyor. Yönetim olarak buna bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. İnşallah transfer dönemi içinde bunları aşabilir ve Beşiktaş'ın menfaatine yeni anlaşmalar yaparız." şeklinde konuştu.
- 5.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta Emre Kocadağ: Göründüğü kadar rahat değiliz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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