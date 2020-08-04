Beşiktaşlı Utku Yuvakuran için transfer görüşmeleri başladı!
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların genç eldiveni Utku Yuvakuran, Ümraniyespor'a kiralanıyor.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta, bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Siyah beyazlılar genç kalecisi Utku Yuvakuran'ı gönderiyor.
Aktarılan bilgilere göre Utku Yuvakuran'ın yeni adresi Ümraniyespor olacak.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Öte yandan Beşiktaş ve Ümraniyespor'un, Utku Yuvakuran'ın kiralanması için görüşmelere başladığı kaydedildi.
- 04.08.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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