Beşiktaşlı Utku Yuvakuran için transfer görüşmeleri başladı! Ümraniyespor'a...  - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın genç eldiveni kiralanıyor! Yeni durağı...

Beşiktaşlı için görüşmeleri başladı!

Beşiktaşlı Utku Yuvakuran için transfer görüşmeleri başladı!

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların genç eldiveni , Ümraniyespor'a kiralanıyor.

Gelecek sezonun çalışmalarına başlayan 'ta, bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Siyah beyazlılar genç kalecisi 'ı gönderiyor.

Aktarılan bilgilere göre Utku Yuvakuran'ın yeni adresi Ümraniyespor olacak.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Öte yandan Beşiktaş ve Ümraniyespor'un, Utku Yuvakuran'ın kiralanması için görüşmelere başladığı kaydedildi.

  1. 04.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaşlı Utku Yuvakuran için transfer görüşmeleri başladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA