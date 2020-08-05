Beşiktaş'ta limit 12 milyon euro!

TFF dün yaptığı açıklamayla Süper Lig'de mücadele edecek olan 21 takımın harcama limitlerini belirledi. Buna göre Beşiktaş için 259 milyon 217 bin 149 TL'lik limit belirlenirken, siyah-beyazlılar bu miktarı yüzde 15 aşabilecek ve toplamda 298 milyon 99 bin 722 TL harcama yapabilecek. Bu para da güncel euro kurundan hesaplandığında toplam 36 milyon 350 bin euro'ya denk geliyor. Ancak Beşiktaş'ın önümüzdeki sezonda kullanabileceği miktar 12 milyon euro oldu.

GİDENLER NEFES ALDIRDI

Beşiktaş'ın geçen yıl kadrosunda bulunan isimlere ödediği toplam maaş miktarı bonuslar hariç 34 milyon 893 bin 902 euro'ydu. Sezon içinde Karius ve Ruiz, sözleşmelerini tek taraflı feshederek ayrıldı. Ligin bitimine 1 maç kala da Burak Yılmaz, Lille'e transfer oldu. Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson'ın sözleşmeleri sona erdi. Ayrıca kiralık olarak forma giyen Diaby, Elneny, Boateng ve Rebocho da takımlarına geri döndüler. Giden isimlerin toplamda aldıkları garanti ücret toplamda 13 milyon 725 bin euro.



MAAŞLAR 21 MİLYON EURO

Siyah-beyazlılarda ayrılan futbolcuların yanı sıra maaşında indirime giden Necip Uysal ile birlikte toplam maaş bütçesi 20 milyon 268 bin 902 euro'ya düştü. Kadroya yeni dahil edilen isimlerden N'Sakala'ya 850 bin euro, Wellinton'a da 900 bin euro net ücret ödenecek ve bu oyuncularla birlikte bütçe 22 milyon 18 bin 902 euro'ya yükselecek. Abdullah Avcı da yıllık 1,5 milyon euro alıyor. Sergen Yalçın da önümüzdeki sezon 6 milyon TL alacak.

