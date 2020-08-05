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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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'tan iki isime ret!

Beşiktaş'tan iki isime ret!

'ın kapısını aşındıran menajerler, kısa bir süre önce yöneticilerle görüşmüş ve önlerine Koita ismini koymuştu. Menajer bu kez de ile görüştü. 'dan Rafael ile 'dan Da Costa'yı önerdi ancak Beşiktaşlı yetkililerin teklif edilen iki ismi de reddettiği öğrenildi.

'ın kapısını aşındıran menajerler, kısa bir süre önce yöneticilerle görüşmüş ve önlerine Koita ismini koymuştu. Menajer bu kez de ile görüştü. 'dan Rafael ile 'dan Da Costa'yı önerdi ancak Beşiktaşlı yetkililerin teklif edilen iki ismi de reddettiği öğrenildi.

  1. 5.8.2020
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