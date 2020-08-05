Beşiktaş'tan iki isime ret!
Beşiktaş'ın kapısını aşındıran menajerler, kısa bir süre önce yöneticilerle görüşmüş ve önlerine Koita ismini koymuştu. Menajer bu kez de Ali Naibi ile görüştü. Lyon'dan Rafael ile Trabzonspor'dan Da Costa'yı önerdi ancak Beşiktaşlı yetkililerin teklif edilen iki ismi de reddettiği öğrenildi.
Beşiktaş'ın kapısını aşındıran menajerler, kısa bir süre önce yöneticilerle görüşmüş ve önlerine Koita ismini koymuştu. Menajer bu kez de Ali Naibi ile görüştü. Lyon'dan Rafael ile Trabzonspor'dan Da Costa'yı önerdi ancak Beşiktaşlı yetkililerin teklif edilen iki ismi de reddettiği öğrenildi.
- 5.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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