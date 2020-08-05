Beşiktaş'tan iki isime ret!

Beşiktaş'ın kapısını aşındıran menajerler, kısa bir süre önce yöneticilerle görüşmüş ve önlerine Koita ismini koymuştu. Menajer bu kez de Ali Naibi ile görüştü. Lyon'dan Rafael ile Trabzonspor'dan Da Costa'yı önerdi ancak Beşiktaşlı yetkililerin teklif edilen iki ismi de reddettiği öğrenildi.