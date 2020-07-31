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31 Temmuz 2020, Cuma
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düğmeye bastı! Forvet hattına 2

Beşiktaş düğmeye bastı! Forvet hattına 2 transfer

Ve transferde iyice gaza bastı. Siyah-beyazlı takım, Burak'ın da ayrılması sonrası forvet takviyesi için iki ismi birden bağladı. forması giyen 24 yaşındaki ve kulübü ile anlaşıldı Alanya ile sözleşmesi biten ile de imza aşamasına gelindi.

Ve transferde iyice gaza bastı. Siyah-beyazlı takım, Burak'ın da ayrılması sonrası forvet takviyesi için iki ismi birden bağladı. Bir süredir Alanyasporlu ile ilgilenen Beşiktaş, oyuncunun kulübüyle sözleşmesinin sona ermesiyle ilk olarak bu transferi bitirdi. 35 yaşındaki Senegalli golcü ile imza aşamasına gelindi. Cisse için bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, imza parası karşılığı karşılığı formayı giydirecek.

FENER DE PEŞİNDE
'ın ikinci bombası ise olacak. ekibi 'ta forma giyen 24 yaşındaki İngiliz golcü ile el sıkışıldı. Hatta kulübü ile de her konuda anlaşma sağlandığı bildirildi. Bir süredir 'nin de gündeminde olan 1.86 boyundaki Akpom'un 2 milyon euro'ya olacağı iddia edildi. Önümüzdeki sezon yabancı sayısının serbest olması üzerine 2 yeni takviye yapacak olan Beşiktaş'ta Güven Yalçın da rotasyonun içinde yer alacak.

22
Cisse bu sezon ligde 32 maçta 22 gol, 1 asistle oynadı. Gol krallığı yarışında 2. oldu.

8
Akpom, aralarında 'in de bulunduğu 8 farklı takımda oynadı.

  1. 31.7.2020
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