Beşiktaş düğmeye bastı! Forvet hattına 2 transfer

Ve Beşiktaş transferde iyice gaza bastı. Siyah-beyazlı takım, Burak'ın da ayrılması sonrası forvet takviyesi için iki ismi birden bağladı. PAOK forması giyen 24 yaşındaki Chuba Akpom ve kulübü ile anlaşıldı Alanya ile sözleşmesi biten Papiss Cisse ile de imza aşamasına gelindi.
Ve Beşiktaş transferde iyice gaza bastı. Siyah-beyazlı takım, Burak'ın da ayrılması sonrası forvet takviyesi için iki ismi birden bağladı. Bir süredir Alanyasporlu Papiss Cisse ile ilgilenen Beşiktaş, oyuncunun kulübüyle sözleşmesinin sona ermesiyle ilk olarak bu transferi bitirdi. 35 yaşındaki Senegalli golcü ile imza aşamasına gelindi. Cisse için bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, imza parası karşılığı karşılığı formayı giydirecek.
FENER DE PEŞİNDE
Kartal'ın ikinci bombası ise Chuba Akpom olacak. Yunanistan ekibi PAOK'ta forma giyen 24 yaşındaki İngiliz golcü ile el sıkışıldı. Hatta kulübü ile de her konuda anlaşma sağlandığı bildirildi. Bir süredir Fenerbahçe'nin de gündeminde olan 1.86 boyundaki Akpom'un 2 milyon euro'ya transfer olacağı iddia edildi. Önümüzdeki sezon yabancı sayısının serbest olması üzerine 2 yeni takviye yapacak olan Beşiktaş'ta Güven Yalçın da rotasyonun içinde yer alacak.
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Cisse bu sezon ligde 32 maçta 22 gol, 1 asistle oynadı. Gol krallığı yarışında 2. oldu.
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Akpom, aralarında Arsenal'in de bulunduğu 8 farklı takımda oynadı.
- 31.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş düğmeye bastı! Forvet hattına 2 transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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