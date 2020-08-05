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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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imzayı attı

Necip Uysal imzayı attı

'ta 'la yapılan ücretinde indirim görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Necip Uysal'ın sözleşmesi 2023'e kadar uzatıldı. Necip bu sezonki alacaklarından %30 oranında indirim yaparken gelecek sezon 8 milyon TL olan yıllık ücretini de 4 milyon TL'ye düşürdü.

'ta 'la yapılan ücretinde indirim görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Necip Uysal'ın sözleşmesi 2023'e kadar uzatıldı. Necip bu sezonki alacaklarından %30 oranında indirim yaparken gelecek sezon 8 milyon TL olan yıllık ücretini de 4 milyon TL'ye düşürdü.

  1. 5.8.2020
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