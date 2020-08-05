Necip Uysal imzayı attı
Beşiktaş'ta Necip Uysal'la yapılan ücretinde indirim görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Necip Uysal'ın sözleşmesi 2023'e kadar uzatıldı. Necip bu sezonki alacaklarından %30 oranında indirim yaparken gelecek sezon 8 milyon TL olan yıllık ücretini de 4 milyon TL'ye düşürdü.
Beşiktaş'ta Necip Uysal'la yapılan ücretinde indirim görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Necip Uysal'ın sözleşmesi 2023'e kadar uzatıldı. Necip bu sezonki alacaklarından %30 oranında indirim yaparken gelecek sezon 8 milyon TL olan yıllık ücretini de 4 milyon TL'ye düşürdü.
- 5.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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