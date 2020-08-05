Necip Uysal imzayı attı

Beşiktaş'ta Necip Uysal'la yapılan ücretinde indirim görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Necip Uysal'ın sözleşmesi 2023'e kadar uzatıldı. Necip bu sezonki alacaklarından %30 oranında indirim yaparken gelecek sezon 8 milyon TL olan yıllık ücretini de 4 milyon TL'ye düşürdü.