Beşiktaş Oğuz Aydın'ı istiyor! Sivasspor ve transfer...
Sergen Yalçın ile yakaladığı çıkışı yeni sezonda da sürdürmek isteyen Beşiktaş'ta transfer girişimleri bugünlerde hız kazanmış durumda. Birçok isimle temas halinde bulunan siyah-beyazlılar listesine son olarak, İzmir ekiplerinden Bucaspor'da forma giyen 19 yaşındaki Oğuz Aydın'ı aldı. İşte detaylar...
Gelecek vaat eden genç isimleri kadrosuna katmak için tüm Türkiye'yi tarayan Beşiktaş, Bucaspor forması giyen Oğuz Aydın'ı listesine aldı. Siyah-beyazlılar önümüzdeki günlerde İzmir ekibinin kapısını çalacak. 19 yaşındaki oyuncu için Sivasspor da devrede bulunuyor.
Transfer çalışmalarının yanı sıra genç isimleri de kadroya katmanın hesaplarını yapan ve tüm Türkiye'yi tarayan Beşiktaş, Bucaspor forması giyen Oğuz Aydın'ı listesine aldı. Daha önce Aydın için zemin yoklayan ve şartları öğrenen siyah-beyazlılar, önümüzdeki günlerde bu futbolcunun şartlarını soracak. Sezon başında Karacabey'de kiralık oynayan ve sonrasında Bucaspor'a geri dönen 19 yaşındaki sol açık, çıktığı 19 maçta 2 gol attı.
- 28.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş Oğuz Aydın'ı istiyor! Sivasspor ve transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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