Beşiktaş Oğuz Aydın'ı istiyor! Sivasspor ve transfer... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Beşiktaş Girişimler başladı! Kartal 19'luk yıldızı istiyor

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Beşiktaş Oğuz Aydın'ı istiyor! Sivasspor ve transfer...

Sergen Yalçın ile yakaladığı çıkışı yeni sezonda da sürdürmek isteyen 'ta girişimleri bugünlerde hız kazanmış durumda. Birçok isimle temas halinde bulunan siyah-beyazlılar listesine son olarak, ekiplerinden 'da forma giyen 19 yaşındaki 'ı aldı. İşte detaylar...

Gelecek vaat eden genç isimleri kadrosuna katmak için tüm 'yi tarayan , forması giyen 'ı listesine aldı. Siyah-beyazlılar önümüzdeki günlerde ekibinin kapısını çalacak. 19 yaşındaki oyuncu için da devrede bulunuyor.

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çalışmalarının yanı sıra genç isimleri de kadroya katmanın hesaplarını yapan ve tüm Türkiye'yi tarayan Beşiktaş, Bucaspor forması giyen Oğuz Aydın'ı listesine aldı. Daha önce Aydın için zemin yoklayan ve şartları öğrenen siyah-beyazlılar, önümüzdeki günlerde bu futbolcunun şartlarını soracak. Sezon başında Karacabey'de kiralık oynayan ve sonrasında Bucaspor'a geri dönen 19 yaşındaki sol açık, çıktığı 19 maçta 2 gol attı.

  1. 28.07.2020
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