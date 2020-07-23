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23 Temmuz 2020, Perşembe
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Antrenmanlar tam gaz sürdü

Antrenmanlar tam gaz sürdü

Siyah-beyazlılar, 'in son haftasında ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, 'in son haftasında ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. son hafta mücadelesinde Başkent temsilcisini yenerek 'un puan kaybını bekleyecek. Bu durumda Süper Lig'i 3. sırada tamamlayacak. ikili averajda 'a üstünlük sağlayamadığı için puan olarak yakalasa da bu sezon ligi ilk 2 içinde bitirme şansı bulunmuyor.
  1. 23.7.2020
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