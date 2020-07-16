Sergen Yalçın'dan ilginç Ruiz yorumu! "Giden..." - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
16 Temmuz 2020, Perşembe
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'dan ilginç Ruiz yorumu! "Giden..."

Sergen Yalçın'dan ilginç Ruiz yorumu! "Giden..."

'ta , hafta sonu oynanacak derbisi öncesi alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini fesheden İspanyol defans oyuncusu 'le ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.

'ta İspanyol stoper 'in mart, nisan, mayıs aylarındaki ödemelerini almadığı gerekçesiyle kulübe ihtar çekip ardından sözleşmesini feshetmesi sonrası siyah-beyazlı kulüp hukuki yollara başvurulacağını açıklamıştı. Loris Karius'un ardından Victor Ruiz'in takımdan ayrılmasıyla birlikte gözler Beşiktaş Teknik Direktörü 'a çevrildi.

Hafta sonunda 'yle kritik bir derbiye çıkacak olan siyah-beyazlılarda genç teknik adam, Ruiz'in gidişini çok fazla problem etmedi. Bu bölgede elinde Vida, Roco ve Erdoğan bulunan Yalçın, gerekli gördüğü durumda Necip'i de stoperde oynatabilir. Ligin bitimine hafta kala takımdan ayrılan Ruiz'in yokluğunu "Giden gider, kalan sağlar bizimdir" şeklinde yorumlayan Yalçın, kadrodaki isimlerin de Ruiz'in gidişine odaklanmamasını ve derbiyi düşünmesini istiyor.

YALÇIN'IN GÖZÜ BURAK'TA

Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlayan ve günde tek antrenman yapan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın gözü 'da. Dün yapılan antrenmanda bireysel çalışan ve ardından düz koşu yapan Burak Yılmaz'la ilgili olarak sağlık ekibiyle görüşen Sergen Yalçın, golcü futbolcunun durumuyla ilgili bilgi aldı. Tedavisi hızlandırılmış şekilde ilerleyen Burak Yılmaz'ın derbide takımı yalnız bırakmak istemediği ve forma giymek için tüm şartları zorlamak istediği öğrenildi.

Bu oyuncunun dışında ağrıları azalan ve dün takımla birlikte çalışan Boateng'in de Fenerbahçe karşısında forma giyebilecek olması, yüzleri güldürdü. Bugün yapılacak olan antrenmanla birlikte hazırlıklarını sürdürecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, tüm takımı derbiye motive etmek için çalışıyor.

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  1. 16.07.2020
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