Sergen Yalçın'dan ilginç Ruiz yorumu! "Giden..."
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini fesheden İspanyol defans oyuncusu Victor Ruiz'le ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.
Beşiktaş'ta İspanyol stoper Victor Ruiz'in mart, nisan, mayıs aylarındaki ödemelerini almadığı gerekçesiyle kulübe ihtar çekip ardından sözleşmesini feshetmesi sonrası siyah-beyazlı kulüp hukuki yollara başvurulacağını açıklamıştı. Loris Karius'un ardından Victor Ruiz'in takımdan ayrılmasıyla birlikte gözler Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a çevrildi.
Hafta sonunda Fenerbahçe'yle kritik bir derbiye çıkacak olan siyah-beyazlılarda genç teknik adam, Ruiz'in gidişini çok fazla problem etmedi. Bu bölgede elinde Vida, Roco ve Erdoğan bulunan Yalçın, gerekli gördüğü durumda Necip'i de stoperde oynatabilir. Ligin bitimine hafta kala takımdan ayrılan Ruiz'in yokluğunu "Giden gider, kalan sağlar bizimdir" şeklinde yorumlayan Yalçın, kadrodaki isimlerin de Ruiz'in gidişine odaklanmamasını ve derbiyi düşünmesini istiyor.
YALÇIN'IN GÖZÜ BURAK'TA
Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlayan ve günde tek antrenman yapan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gözü Burak Yılmaz'da. Dün yapılan antrenmanda bireysel çalışan ve ardından düz koşu yapan Burak Yılmaz'la ilgili olarak sağlık ekibiyle görüşen Sergen Yalçın, golcü futbolcunun durumuyla ilgili bilgi aldı. Tedavisi hızlandırılmış şekilde ilerleyen Burak Yılmaz'ın derbide takımı yalnız bırakmak istemediği ve forma giymek için tüm şartları zorlamak istediği öğrenildi.
Bu oyuncunun dışında ağrıları azalan ve dün takımla birlikte çalışan Boateng'in de Fenerbahçe karşısında forma giyebilecek olması, yüzleri güldürdü. Bugün yapılacak olan antrenmanla birlikte hazırlıklarını sürdürecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, tüm takımı derbiye motive etmek için çalışıyor.
- 16.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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