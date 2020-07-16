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16 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş Yeni maaş teklifini düşünmek için iki hafta süre istedi!

yeni maaş teklifini düşünmek için süre istedi!

Necip Uysal yeni maaş teklifini düşünmek için süre istedi!

Corona virüsü nedeniyle diğer kulüplerde olduğu gibi gelirlerinde azalma olan , oyuncularından maaş indirimi talep ediyor. Son olarak indirim istenen isim oldu. Tecrübeli oyuncu yeni maaş teklifini düşünmek için iki hafta süre istedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

bir yandan ücretlerini alamadıkları iddiasıyla takımdan ayrılan oyuncuların şokunu yaşarken diğer yandan futbol takımının maliyetini düşürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre siyah-beyazlılarda önceki yönetimler tarafından 550 bin TL olan yıllık maaşı 1 milyon 200 bin Euro'ya çıkarılan 'dan da indirim istendi. Kulüpte yabancı oyuncuların bile bu kadar ücret almadığına değinen siyah-beyazlı yöneticiler başkanlığında yaptıkları toplantı sonrasında Necip Uysal ile bir görüşme gerçekleştirdiler.

İKİ HAFTA SÜRE İSTEDİ

Yönetim Kurulu 1 milyon 200 bin Euro alan necip Uysal'a yıllık 400 bin Euro verebileceklerini ve kulübün içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle bu kararı aldıklarını açıkladılar. Yıllık garanti ücreti 3'te 2 oranında azalacak olan 29 yaşındaki futbolcu ise rakam konusunda düşünmek istediğini ifade ederek iki hafta süre istedi.

Siyah-beyazlı yöneticiler, kulübün alt yapısından yetişen ve yılda yaklaşık 10 milyon TL'ye yakın bir ücret kazanan Necip'in indirime sıcak bakacağına inandıklarını ifade ettiler.

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  1. 16.07.2020
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