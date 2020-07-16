Necip Uysal yeni maaş teklifini düşünmek için süre istedi!
Corona virüsü nedeniyle diğer kulüplerde olduğu gibi gelirlerinde azalma olan Beşiktaş, oyuncularından maaş indirimi talep ediyor. Son olarak indirim istenen isim Necip Uysal oldu. Tecrübeli oyuncu yeni maaş teklifini düşünmek için iki hafta süre istedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
Beşiktaş bir yandan ücretlerini alamadıkları iddiasıyla takımdan ayrılan oyuncuların şokunu yaşarken diğer yandan futbol takımının maliyetini düşürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre siyah-beyazlılarda önceki yönetimler tarafından 550 bin TL olan yıllık maaşı 1 milyon 200 bin Euro'ya çıkarılan Necip Uysal'dan da indirim istendi. Kulüpte yabancı oyuncuların bile bu kadar ücret almadığına değinen siyah-beyazlı yöneticiler Ahmet Nur Çebi başkanlığında yaptıkları toplantı sonrasında Necip Uysal ile bir görüşme gerçekleştirdiler.
İKİ HAFTA SÜRE İSTEDİ
Yönetim Kurulu 1 milyon 200 bin Euro alan necip Uysal'a yıllık 400 bin Euro verebileceklerini ve kulübün içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle bu kararı aldıklarını açıkladılar. Yıllık garanti ücreti 3'te 2 oranında azalacak olan 29 yaşındaki futbolcu ise rakam konusunda düşünmek istediğini ifade ederek iki hafta süre istedi.
Siyah-beyazlı yöneticiler, kulübün alt yapısından yetişen ve yılda yaklaşık 10 milyon TL'ye yakın bir ücret kazanan Necip'in indirime sıcak bakacağına inandıklarını ifade ettiler.
- 16.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Necip Uysal yeni maaş teklifini düşünmek için süre istedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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