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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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unutulmadı

15 Temmuz unutulmadı

'nın iç saha maçlarını oynadığı 'a, " Demokrasi ve " dolayısıyla pankart asıldı.

Beşiktaş Futbol Takımı'nın iç saha maçlarını oynadığı 'a, " Demokrasi ve " dolayısıyla pankart asıldı. Vodafone Park'taki pankartta "15 Temmuz Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz..." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca pankartta 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarına da yer verildi.
  1. 15.7.2020
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