Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlarken, Türkiye'den ve dünyadan bir çok ismi gündemine aldı. Belçika basını, konu ile ilgili yazdığı haberde Beşiktaş'ın, Süper Lig'in genç yeteneğiyle ilgilendiğini duyurdu. Öte yandan bu isimle Beşiktaş haricinde Avrupa'nın önemli takımları da ilgileniyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Gelecek sezon için teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir ismin geldiği iddia edildi.
Belçika basınında yer alan habere göre Antalyaspor'un 20 yaşındaki hücumcusu Mukairu için Türkiye dahil olmak üzere Avrupa'nın dev kulüplerinden ilgi var.
SIRAYA GİRDİLER
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Genk, Club Brugge, Werder Bremen, Feyenoord, PSV ve Beşiktaş, 2024 yılına dek Antalyaspor ile sözleşmesi bulunan futbolcuyla ilgileniyor.
Mukairu, bu sezon Akdeniz temsilcisiyle toplamda 31 maça çıkarken 4 gol attı ve 2 asist üretti.
- 13.07.2020
- Güncelleme: 13.07.2020 12:57
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın transfer radarına girdi! Antalyasporlu Mukairu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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