Beşiktaş'ın transfer radarına girdi! Antalyasporlu Mukairu...

Gelecek sezon için teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir ismin geldiği iddia edildi.

Belçika basınında yer alan habere göre Antalyaspor'un 20 yaşındaki hücumcusu Mukairu için Türkiye dahil olmak üzere Avrupa'nın dev kulüplerinden ilgi var.

SIRAYA GİRDİLER

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Genk, Club Brugge, Werder Bremen, Feyenoord, PSV ve Beşiktaş, 2024 yılına dek Antalyaspor ile sözleşmesi bulunan futbolcuyla ilgileniyor.

Mukairu, bu sezon Akdeniz temsilcisiyle toplamda 31 maça çıkarken 4 gol attı ve 2 asist üretti.