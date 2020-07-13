Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın transfer radarına girdi! Antalyasporlu Mukairu... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Süper Lig'in genç yeteneği...

'ın transfer radarına girdi! Antalyasporlu ...

Beşiktaş'ın transfer radarına girdi! Antalyasporlu Mukairu...

'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlarken, Türkiye'den ve dünyadan bir çok ismi gündemine aldı. Belçika basını, konu ile ilgili yazdığı haberde Beşiktaş'ın, Süper Lig'in genç yeteneğiyle ilgilendiğini duyurdu. Öte yandan bu isimle Beşiktaş haricinde Avrupa'nın önemli takımları da ilgileniyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Gelecek sezon için teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalışmalarına devam eden 'ın gündemine sürpriz bir ismin geldiği iddia edildi.

Belçika basınında yer alan habere göre Antalyaspor'un 20 yaşındaki hücumcusu için Türkiye dahil olmak üzere Avrupa'nın dev kulüplerinden ilgi var.

SIRAYA GİRDİLER

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Genk, Club Brugge, Werder Bremen, Feyenoord, PSV ve Beşiktaş, 2024 yılına dek Antalyaspor ile sözleşmesi bulunan futbolcuyla ilgileniyor.

Mukairu, bu sezon Akdeniz temsilcisiyle toplamda 31 maça çıkarken 4 gol attı ve 2 asist üretti.

  1. 13.07.2020
  2. Güncelleme: 13.07.2020 12:57
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