Sergen Yalçın'dan sakatlık açıklaması! Burak ve Gökhan...
Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maç sonu yorumlarda bulundu. Yalçın, Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün sakatlık durumuyla ilgili de açıklamalar yaptı.
"BÖYLE BİR SÜREÇTE MAÇ OYNAMAK ÇOK ZOR"
Sergen Yalçın, "Maçla ilgili şunu söyleyeyim, Kasımpaşa çok güçlü ve önemli oyunculara sahip bir takım. Onları tebrik ediyorum. Biz zor bir maç oynadık, böyle bir süreçte maç oynamak çok zor. Sakatlar, cezalılar oluyor. Tek temennim şu; bir an önce şu üç maçı oynamak istiyoruz. Oyuncuların dinlenmesi gerekiyor. Oynadığımız müsabakalarda zorlanıyoruz. Ancak bugün oyuncular ortaya karakter koydular, bunun için onları tebrik ediyorum." dedi.
Yalçın lig yarışıyla ilgili ise "Üçüncü olur muyuz bilemiyorum." diyen genç teknik adam, "Zorlu maçlar var önümüzde. Sıralamanın en iyi yeri bizim için üçüncülük, umarım orada bitiririz." şeklinde konuştu.
GÖKHAN VE BURAK'IN DURUMU
Gökhan ve Burak'ın Malatyaspor karşısında oynayamayacağını ifade eden Yalçın, "Gökhan ve Burak Yılmaz sakatlandı ve çıktı, önümüzdeki maçta Burak'ı kullanacağımızı düşünmüyorum. Herkes iyi niyetli bir şekilde mücadele ediyor, biz de bir şey diyemiyoruz. En iyi ve sağlıklı şekilde sezonu tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.
- 09.07.2020
- Güncelleme: 09.07.2020 23:50
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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