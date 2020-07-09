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09 Temmuz 2020, Perşembe
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'dan sakatlık açıklaması! Burak ve Gökhan...

Sergen Yalçın'dan sakatlık açıklaması! Burak ve Gökhan...

'in 31. haftasında konuk ettiği 'yı 3-2 mağlup eden 'ta teknik direktör maç sonu yorumlarda bulundu. Yalçın, ve 'ün sakatlık durumuyla ilgili de açıklamalar yaptı.

'in 31. haftasında 'yı Güven Yalçın'ın son dakikalarda attığı golle 3-2 deviren 'ta teknik direktör maç sonunda önemli açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE BİR SÜREÇTE MAÇ OYNAMAK ÇOK ZOR"
Sergen Yalçın, "Maçla ilgili şunu söyleyeyim, Kasımpaşa çok güçlü ve önemli oyunculara sahip bir takım. Onları tebrik ediyorum. Biz zor bir maç oynadık, böyle bir süreçte maç oynamak çok zor. Sakatlar, cezalılar oluyor. Tek temennim şu; bir an önce şu üç maçı oynamak istiyoruz. Oyuncuların dinlenmesi gerekiyor. Oynadığımız müsabakalarda zorlanıyoruz. Ancak bugün oyuncular ortaya karakter koydular, bunun için onları tebrik ediyorum." dedi.

Yalçın lig yarışıyla ilgili ise "Üçüncü olur muyuz bilemiyorum." diyen genç teknik adam, "Zorlu maçlar var önümüzde. Sıralamanın en iyi yeri bizim için üçüncülük, umarım orada bitiririz." şeklinde konuştu.

GÖKHAN VE BURAK'IN DURUMU
Gökhan ve Burak'ın Malatyaspor karşısında oynayamayacağını ifade eden Yalçın, "Gökhan ve sakatlandı ve çıktı, önümüzdeki maçta Burak'ı kullanacağımızı düşünmüyorum. Herkes iyi niyetli bir şekilde mücadele ediyor, biz de bir şey diyemiyoruz. En iyi ve sağlıklı şekilde sezonu tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

  1. 09.07.2020
  2. Güncelleme: 09.07.2020 23:50
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