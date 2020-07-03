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03 Temmuz 2020, Cuma
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Boateng dönemi artık kapandı

Boateng dönemi artık kapandı

'ta devri kısa sürecek görünüyor. Beşiktaş'ta kiralık anlaşması biter bitmez Floransa'ya dönecek olan Ganalı oyuncuya ekiplerinden talip oldu.

'ta devri kısa sürecek görünüyor. Beşiktaş'ta kiralık anlaşması biter bitmez Floransa'ya dönecek olan Ganalı oyuncuya ekiplerinden talip oldu. Milan'ın eski CEO'su , genel direktörlüğünü yaptığı Monza'ya Boateng'i götürmek istediğini açıkladı. Corriere della Sera'a konuşan Galliani, "Boateng ile flört ettim ama parametrelerimizle uyumlu olmayan bir maaş istiyor" ifadesini kullandı.

  1. 3.7.2020
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