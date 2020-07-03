Zulte Waregem Larin’i istemedi
Beşiktaş'ın kiralık olarak Zulte Waregem'e gönderdiği Larin'in geri dönüşü kesinlik kazandı. Waregem, Cyle Larin'in bonservisini almayı reddetti. Dün itibarıyla 2.5 milyon euro ödeyerek Cyle Larin'in haklarını alması beklenen Belçika ekibi geri adım attı ve bu hakkını kullanmadı.
Beşiktaş'ın kiralak olarak Zulte Waregem'e gönderdiği Larin'in geri dönüşü kesinlik kazandı. Waregem, Cyle Larin'in bonservisini almayı reddetti. Dün itibarıyla 2.5 milyon euro ödeyerek Cyle Larin'in haklarını alması beklenen Belçika ekibi geri adım attı ve bu hakkını kullanmadı. Beşiktaş'a geri dönen Larin için hali hazırda Antwerp'in devrede olduğu ve bir teklif yapacağı iddia edildi.
- 3.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Zulte Waregem Larin’i istemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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