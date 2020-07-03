Zulte Waregem Larin’i istemedi

Beşiktaş'ın kiralak olarak Zulte Waregem'e gönderdiği Larin'in geri dönüşü kesinlik kazandı. Waregem, Cyle Larin'in bonservisini almayı reddetti. Dün itibarıyla 2.5 milyon euro ödeyerek Cyle Larin'in haklarını alması beklenen Belçika ekibi geri adım attı ve bu hakkını kullanmadı. Beşiktaş'a geri dönen Larin için hali hazırda Antwerp'in devrede olduğu ve bir teklif yapacağı iddia edildi.