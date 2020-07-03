Beşiktaş golcü istiyor! Transferde ibre Fiorentina'ya döndü

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ın, forvet hattını güçlendirmek istediği kaydedildi.

İtalyan medyası konu ile ilgili yazdığı haberde Kara Kartal'ın, bonservisi Fiorentina'da bulunan Pedro Guilherme'ye talip olduğunu duyurdu.

2020 SONUNA KADAR FLEMANGO'DA AMA...

Ocak transfer döneminde Fiorentina, oyuncusunu 1 milyon euro bedelle Flamengo'ya kiralamıştı. Pedro'nun Flamengo ile kiralık sözleşmesi Aralık 2020'de sona erecek. Beşiktaşlı yöneticiler, Fiorentina ile yapacağı müzakerelerde İtalyan kulübünden oyuncuyu, Flamengo'da forma giymesine karşın isteyecek.

ARA TRANSFERDE OLMAMIŞTI

Öte yadan siyah beyazlılar, ara transfer döneminde de Pedro ile ilgilenmiş ancak oyuncu Flamengo'nun yolunu tutmuştu.

Pedro bu sezon toplamda 9 maça çıkarken 2 gol kaydetti.