Beşiktaş golcü istiyor! Transferde ibre Fiorentina'ya döndü
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmanın planlarını yaparken, ibreyi İtalya'ya çevirdi. Çizme basını konu ile ilgili yazdığı haberde Beşiktaş'ın, bonservisi Fiorentina'da bulunan golcüye kancayı attığını yazdı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ın, forvet hattını güçlendirmek istediği kaydedildi.
İtalyan medyası konu ile ilgili yazdığı haberde Kara Kartal'ın, bonservisi Fiorentina'da bulunan Pedro Guilherme'ye talip olduğunu duyurdu.
2020 SONUNA KADAR FLEMANGO'DA AMA...
Ocak transfer döneminde Fiorentina, oyuncusunu 1 milyon euro bedelle Flamengo'ya kiralamıştı. Pedro'nun Flamengo ile kiralık sözleşmesi Aralık 2020'de sona erecek. Beşiktaşlı yöneticiler, Fiorentina ile yapacağı müzakerelerde İtalyan kulübünden oyuncuyu, Flamengo'da forma giymesine karşın isteyecek.
ARA TRANSFERDE OLMAMIŞTI
Öte yadan siyah beyazlılar, ara transfer döneminde de Pedro ile ilgilenmiş ancak oyuncu Flamengo'nun yolunu tutmuştu.
Pedro bu sezon toplamda 9 maça çıkarken 2 gol kaydetti.
- 03.07.2020
- Güncelleme: 03.07.2020 11:00
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş golcü istiyor! Transferde ibre Fiorentina'ya döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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