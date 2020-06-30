Beşiktaş rotayı oluşturdu! Hedef...
Süper Lig'de son haftalarda art arda gelen galibiyetler ve üst sıradaki takımların puan kaybı Beşiktaş’ın iştahını açtı. Kartal, Şampiyonlar Ligi için gaza basacak.
Konyaspor'da alınan 3-0'lık galibiyetin ardından ilk 4 sıradaki takımların tamamının puan kaybetmesiyle gözünü üst sıralara diken Beşiktaş'ta, tek hedef 5 maçtan 15 puan çıkarmak. Siyah- beyazlılar, bu haftaki Kayseri maçıyla birlikte zorlu seriden en iyi şekilde çıkmayı hedefliyor. Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada, sezonu en iyi şekilde bitirmek için hazırlıklarını sürdüren Kartal, ilk maçta Antalya yenilgisiyle hedeften sapmıştı. Ancak Denizli ve Konya karşısında hata yapmayan ve bu hafta üst sıradakilerin puan kaybetmesiyle iddiası güçlenen Beşiktaş'ta tek hedef, kalan 5 maçta 15 puan toplamak.
ZORLU SERİ KAYSERİ'DE BAŞLIYOR
Hafta sonunda Kayserispor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, ardından iç sahada Kasımpaşa ve sonrasında deplasmanda Malatya ile karşı karşıya gelecek. 33. haftadaki F.Bahçe derbisi öncesinde bu 3 maçtan 9 puanla ayrılmak isteyen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, tüm hesaplarını Şampiyonlar Ligi hedefine göre yapıyor. Ligin son haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, sezonu Şampiyonlar Ligi potasında bitirerek, önümüzdeki sezon iyi bir gelir elde etmenin hesapları içinde.
SERGEN'İN KEHANETI
Antalya maçından sonra Başkan Ahmet Nur Çebi'ye, "Sen hiç üzülme başkan üsttekiler puan kaybedecek" diyen Sergen'in kehanetleri bir kez daha tuttu. Beşiktaş'ın Konyaspor'u 3-0'la geçtiği haftada Başakşehir 2, Trabzonspor 2, Sivasspor 3 ve G.Saray da 2 puan olmak üzere üst taraftakiler toplam 9 puan bıraktı. Pandemi dönüşünde Beşiktaş sahasında Antalya'dan 3 puan almış olsaydı şu anda Sivas'la aynı puanda olacak, Galatasaray'ın ise 1 puan önünde bulunacaktı.
3 MAÇTA 9 GOL
Son haftalarda yükselişe geçen Beşiktaş, attığı ve yediği gollerde de olumlu bir tablo sergiledi. Siyah- beyazlı takım, pandemi sonrası oynanan 3 karşılaşmada 9 gol atıp 3 gol ortalaması yakaladı. Kalesinde ise 3 gol görüp maç başı 1 ortalama tutturdu. Beşiktaş'ın dış sahadaki başarısı da yükseldi.
- 30.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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