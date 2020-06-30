Beşiktaş'ın genç yıldızları için menajerler devrede! Teklif...
Son üç haftadır Beşiktaş'ta direkt oynayan gençler için menajerler devreye girdi. Ersin Destanoğlu'na 2.5 milyon, Rıdvan Yılmaz'a ise 4 milyon euro’luk teklifler gündemde!
Beşiktaş'ta son üç haftadır sürekli oynayan Ersin ile Rıdvan bir anda yabancı scout ve menajerlerin dikkatini çekti. Beşiktaş kulübüne başvuran pek çok menajer iki oyuncu için yurt dışından kendilerine talep geldiğini söylüyor. Aynı şekilde iki oyuncu için de pazarlık yetkisi talep ediyorlar. İşin ilginç yani Beşiktaş bu menajerlere, Ljajic ve Vida için yetki vermeye hazır olmasına rağmen aynı menajerler bu isimlerle ilgilenmedi. Beşiktaş'ın kapısını çalan menajerler Ersin için 2.5 milyon euro, Rıdvan içinde 4 milyon euro vermeye hazır kulüplerin olduğunu iddia ettiler. Ancak bu takımların isimlerini vermediler. Beşiktaş yönetimi ise yaptığı bir araştırmada Ersin için Premier Lig'den, Rıdvan için Fransa'dan bazı takımların araştırma yaptığı bilgisine sahip oldular. Menajerlerin bu ilgisi Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın'ın da dikkatini çekti.
GENÇLER DURMUYOR
Beşiktaş'ın genç yıldızları Ersin ve Rıdvan takım izin yapsa da çalışmalarını sürdürüyor. Ersin Destanoğlu ve sol bek Rıdvan Yılmaz, takım izinli olmasına rağmen tesislerdeydi. İki futbolcu da ekstra çalışma yaparken, bu anları sosyal medyada paylaştı. Teknik direktör Sergen Yalçın kalan haftalarda da oyuncularına forma vermeye devam edecek.
- 30.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın genç yıldızları için menajerler devrede! Teklif... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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