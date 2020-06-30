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30 Haziran 2020, Salı
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'ın genç yıldızları için menajerler devrede! Teklif...

Beşiktaş'ın genç yıldızları için menajerler devrede! Teklif...

Son üç haftadır 'ta direkt oynayan gençler için menajerler devreye girdi. Ersin Destanoğlu'na 2.5 milyon, Rıdvan Yılmaz'a ise 4 milyon euro’luk teklifler gündemde!

'ta son üç haftadır sürekli oynayan Ersin ile Rıdvan bir anda yabancı scout ve menajerlerin dikkatini çekti. Beşiktaş kulübüne başvuran pek çok menajer iki oyuncu için yurt dışından kendilerine talep geldiğini söylüyor. Aynı şekilde iki oyuncu için de pazarlık yetkisi talep ediyorlar. İşin ilginç yani Beşiktaş bu menajerlere, Ljajic ve Vida için yetki vermeye hazır olmasına rağmen aynı menajerler bu isimlerle ilgilenmedi. Beşiktaş'ın kapısını çalan menajerler Ersin için 2.5 milyon euro, Rıdvan içinde 4 milyon euro vermeye hazır kulüplerin olduğunu iddia ettiler. Ancak bu takımların isimlerini vermediler. Beşiktaş yönetimi ise yaptığı bir araştırmada Ersin için 'den, Rıdvan için 'dan bazı takımların araştırma yaptığı bilgisine sahip oldular. Menajerlerin bu ilgisi ve 'ın da dikkatini çekti.

GENÇLER DURMUYOR

Beşiktaş'ın genç yıldızları Ersin ve Rıdvan takım izin yapsa da çalışmalarını sürdürüyor. Ersin Destanoğlu ve sol bek Rıdvan Yılmaz, takım izinli olmasına rağmen tesislerdeydi. İki futbolcu da ekstra çalışma yaparken, bu anları sosyal medyada paylaştı. Teknik direktör Sergen Yalçın kalan haftalarda da oyuncularına forma vermeye devam edecek.

  1. 30.6.2020
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