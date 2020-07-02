Şilili kaleci Claudio Bravo’nun eşi ülkesine dönmek istedi. Beşiktaş yönetimi pandemi sürecinde Türkiye’nin aldığı önlemleri anlatarak ikna sürecini başlattı.
Kaleci arayışlarını uzun süredir sürdüren Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı Claudio Bravo'yu ikna etti; ardından eşini ikna etmek için harekete geçti.
Çünkü Şilili kalecinin eşi ülkesine dönmek ve eşinin kariyerinin son döneminde Santiago'da bir takımda oynamasını istiyor. Beşiktaş ise burada devreye girdi ve Şili'den aldığı bilgileri ortaya koydu. Bravo ve eşine yaşanan protestolar sonrasında yaşanan ekonomik krizi, pandemi döneminde hastane yetersizliği ve yaşanan sağlık krizini, Santiago şehrinin dünyanın en tehlikeli şehirlerinden birisi haline geldiğini hatırlattı.
FALCAO'NUN EŞİ ÖRNEK GÖSTERİLDİ
İstanbul'daki güvenlik önlemlerinden, suç oranlarının düşüklüğünden ve sağlık sisteminin gücünden bahsedildi. Falcao'nun eşinin, "Türkiye'de sağlık sistemi muhteşem" instagram paylaşımı da hatırlattılar. Şili ve İngiltere ile karşılaştırıldığında Türkiye'de ailecek güvende olacaklarını anlattılar. İstanbul'da güvenlik konusunda da herhangi bir sıkıntıları olmayacağının altını çizdiler.
- 2.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Claudio Bravo İstanbul’a! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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