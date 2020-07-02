Claudio Bravo İstanbul’a! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2020, Perşembe
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Claudio Bravo İstanbul’a!

Şilili kaleci ’nun eşi ülkesine dönmek istedi. yönetimi pandemi sürecinde ’nin aldığı önlemleri anlatarak ikna sürecini başlattı.

Kaleci arayışlarını uzun süredir sürdüren , prensip anlaşmasına vardığı 'yu ikna etti; ardından eşini ikna etmek için harekete geçti.

Çünkü Şilili kalecinin eşi ülkesine dönmek ve eşinin kariyerinin son döneminde Santiago'da bir takımda oynamasını istiyor. Beşiktaş ise burada devreye girdi ve Şili'den aldığı bilgileri ortaya koydu. Bravo ve eşine yaşanan protestolar sonrasında yaşanan ekonomik krizi, pandemi döneminde hastane yetersizliği ve yaşanan sağlık krizini, Santiago şehrinin dünyanın en tehlikeli şehirlerinden birisi haline geldiğini hatırlattı.

FALCAO'NUN EŞİ ÖRNEK GÖSTERİLDİ

'daki güvenlik önlemlerinden, suç oranlarının düşüklüğünden ve sağlık sisteminin gücünden bahsedildi. Falcao'nun eşinin, "'de sağlık sistemi muhteşem" instagram paylaşımı da hatırlattılar. Şili ve ile karşılaştırıldığında Türkiye'de ailecek güvende olacaklarını anlattılar. İstanbul'da güvenlik konusunda da herhangi bir sıkıntıları olmayacağının altını çizdiler.

  1. 2.7.2020
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