Atiba: Gelecek sezon da Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum
Beşiktaş'ın emektar futbolcusu Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı kulüpteki geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 37 yaşındaki Kanadalı yıldız, futbolu bıraktıktan sonra Beşiktaş teknik heyetinde görev almak istediğini söyledi.
Beşiktaş'taki geleceği merak konusu olan Atiba Hutchinson, bu konuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
beIN Sports'a röportaj veren 37 yaşındaki Kanadalı yıldız, "Seneye Beşiktaş'ta devam edecek misin? Bir gün Beşiktaş'ta hoca olarak kadroda yer almayı düşünüyor musun?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"KESİNLİKLE BURADA DEVAM ETME İSTİYORUM"
Umarım ikisi de gerçekleşir. Kendimi hala çok iyi hissediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kesinlikle burada devam etmek istiyorum.
Gelecekle ilgili... Onu bekleyip göreceğiz. Oyunculuk kariyerimden sonra burada bir rol almak ister miyim; kesinlikle duygularım, düşüncelerim pozitif. Bakalım gelecek neler gösterecek.
- 01.07.2020
- Güncelleme: 01.07.2020 22:27
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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