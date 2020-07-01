Atiba: Gelecek sezon da Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

Beşiktaş'taki geleceği merak konusu olan Atiba Hutchinson, bu konuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a röportaj veren 37 yaşındaki Kanadalı yıldız, "Seneye Beşiktaş'ta devam edecek misin? Bir gün Beşiktaş'ta hoca olarak kadroda yer almayı düşünüyor musun?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"KESİNLİKLE BURADA DEVAM ETME İSTİYORUM"

Umarım ikisi de gerçekleşir. Kendimi hala çok iyi hissediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kesinlikle burada devam etmek istiyorum.

Gelecekle ilgili... Onu bekleyip göreceğiz. Oyunculuk kariyerimden sonra burada bir rol almak ister miyim; kesinlikle duygularım, düşüncelerim pozitif. Bakalım gelecek neler gösterecek.