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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Kaleci Bravo için devrede

Kaleci Bravo için Arsenal devrede

’ın istediği 37 yaşındaki eldiven için İngiliz ekibinin devreye girmesi işleri bozdu.

Karius'un ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren , 'den ayrılmaya hazırlanan ile ilgileniyor. Ancak 37 yaşındaki başarılı file bekçisi için şimdi de 'in devreye girmesi işleri değiştirdi. Daily Star'a göre Arsenal, Bernd Leno'nun sakatlığı sonrası menajer Mikel Arteta'nın Manchester City'de çalışma şansı yakaladığı Claudio Bravo'yu listesine aldı. Arteta'nın Bravo ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtiliyor. Bu durumda tecrübeli kalecinin tercihinin Arsenal'den yana olacağı ve Kara 'ın işinin zorlaştığı dile getiriliyor.

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1983 doğumlu Claudio Bravo, kariyerinde 237 kez , 75 kez ve 60 defa City forması giydi.

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Kartal'da kale için sürpriz bir aday gündeme geldi… 14 yaşındayken tarafından 'a getirilen ve alt yapıda bir süre oynayan . 24 yaşında olan Senegalli kaleci 17 yaşındayken önce Milan'a, daha sonra ise Monaco'ya transfer oldu. Şu an boşta olan 1.92'lik eldiveni me-najerler Beşiktaş'a önerdi.
  1. 27.6.2020
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