Kaleci Bravo için Arsenal devrede
Beşiktaş’ın istediği 37 yaşındaki eldiven için İngiliz ekibinin devreye girmesi işleri bozdu.
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1983 doğumlu Claudio Bravo, kariyerinde 237 kez Real Sociedad, 75 kez Barcelona ve 60 defa City forması giydi.
SEYDOU SY'I İSTER MİSİNİZ?
Kartal'da kale için sürpriz bir aday gündeme geldi… 14 yaşındayken Başakşehir tarafından İstanbul'a getirilen ve alt yapıda bir süre oynayan Seydou Sy. 24 yaşında olan Senegalli kaleci 17 yaşındayken önce Milan'a, daha sonra ise Monaco'ya transfer oldu. Şu an boşta olan 1.92'lik eldiveni me-najerler Beşiktaş'a önerdi.
- 27.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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