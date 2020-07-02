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02 Temmuz 2020, Perşembe
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’o yönetimden onayı aldı!

Jorel Eto’o yönetimden onayı aldı!

Kısa süre önce altyapısına denenmek için alınan 19 yaşındaki 'o 'nın, siyah-beyazlı yönetimce kabul edildi ifade edildi.

Kısa süre önce altyapısına denenmek için alınan 19 yaşındaki 'o 'nın, siyah-beyazlı yönetimce kabul edildi ifade edildi. orta saha oyuncusu, yönetimin kendisini kabul etmesine ilişkin, "Testleri geçeceğimi ve ardından başarılı olacağımı biliyordum. Bundan sonra yapacağım son şey, kulübüm Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalamak olacak" dedi. Gabon basını da konuyla ilgili olarak "Genç vatandaşımız ilk etapta yedeklerde yer alacak ve gelecek sezon takımını gençleştirmeyi düşünen ile gelişecek" yorumunu yaptı.
  1. 2.7.2020
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