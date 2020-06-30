Sergen Yalçın'dan transfer için onay! Diaby harekatı başlıyor
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Sezon başında Sporting Lizbon'dan kiralanan Diaby, kısa süre öncesine kadar siyah beyazlılardan gönderilmek isteniyordu. O Jogo, konu ile ilgili yaptığı haberde, Sergen Yalçın'ın gelişinin ardından yükselişe geçen yıldız ismin, tecrübeli teknik direktör tarafından onay aldığını yazdı. İşte istenilen rakam ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş, sezon başında Portekiz temsilcisi Sportling Lizbon'dan Abdoulay Diaby'i 1. sezonluğuna kiralık kadrosuna katmıştı.
Sezon içinde gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatan Diaby, Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesinin ardından adeta yeniden doğmuş ve hem golleri, hem asistleriyle siyah beyazlıların gönlünü çalmayı başarmıştı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından O Jogo, Beşiktaş'ın Diaby konusunda geri adım attığını ve 180 derece dönerek oyuncuya talip olduğunu duyurdu.
"SERGEN'İ İKNA ETTİ"
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Diaby'in, hocası Sergen Yalçın'ı ikna ettiği ve tecrübeli teknik adamın yönetime 'kalsın' mesajını verdiği ifade edildi.
PAZARLIKLAR BAŞLIYOR
Öte yandan Sporting Lizbon'un Daiby için Beşiktaş'tan 4 milyon euro bonservis talep ettiği, Beşiktaş'ın transfer sezonunda kendisine koyduğu '3 milyon sınırını' asla aşmayacağı kaydedildi.
Portekiz kulübünün yöneticilerinin Diaby ile yapılacak pazarlıkta Beşiktaş'a kolaylık sağlayacağı, oyuncunun gelecek sezon kadroda düşünülmediği yazıldı.
Abdoulay Diaby, bu sezon toplamda 32 maçta görev alırken 5 gol 2 asistle oynadı.
- 30.06.2020
- Güncelleme: 30.06.2020 18:14
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sergen Yalçın'dan transfer için onay! Diaby harekatı başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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