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30 Haziran 2020, Salı
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Sergen Yalçın'dan için onay! Diaby harekatı başlıyor

Sergen Yalçın'dan transfer için onay! Diaby harekatı başlıyor

'ta son dakika haberi... Sezon başında Sporting Lizbon'dan kiralanan Diaby, kısa süre öncesine kadar siyah beyazlılardan gönderilmek isteniyordu. O Jogo, konu ile ilgili yaptığı haberde, Sergen Yalçın'ın gelişinin ardından yükselişe geçen yıldız ismin, tecrübeli teknik direktör tarafından onay aldığını yazdı. İşte istenilen rakam ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

, sezon başında Portekiz temsilcisi Sportling Lizbon'dan 'i 1. sezonluğuna kiralık kadrosuna katmıştı.

Sezon içinde gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatan Diaby, Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesinin ardından adeta yeniden doğmuş ve hem golleri, hem asistleriyle siyah beyazlıların gönlünü çalmayı başarmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından O Jogo, Beşiktaş'ın Diaby konusunda geri adım attığını ve 180 derece dönerek oyuncuya talip olduğunu duyurdu.

"SERGEN'İ İKNA ETTİ"
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Diaby'in, hocası Sergen Yalçın'ı ikna ettiği ve tecrübeli teknik adamın yönetime 'kalsın' mesajını verdiği ifade edildi.

PAZARLIKLAR BAŞLIYOR
Öte yandan Sporting Lizbon'un Daiby için Beşiktaş'tan 4 milyon euro bonservis talep ettiği, Beşiktaş'ın sezonunda kendisine koyduğu '3 milyon sınırını' asla aşmayacağı kaydedildi.

Portekiz kulübünün yöneticilerinin Diaby ile yapılacak pazarlıkta Beşiktaş'a kolaylık sağlayacağı, oyuncunun gelecek sezon kadroda düşünülmediği yazıldı.

Abdoulay Diaby, bu sezon toplamda 32 maçta görev alırken 5 gol 2 asistle oynadı.

  1. 30.06.2020
  2. Güncelleme: 30.06.2020 18:14
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