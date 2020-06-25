Son dakika: Beşiktaş'ta iki futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
25 Haziran 2020, Perşembe
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Son dakika: 'ta iki futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı!

Son dakika: Beşiktaş'ta iki futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı!

Son dakika haberine göre, ekiplerinden Kulübü, yapılan testler sonucunda 2 futbolcuda corona virüsü tespit edildiğini açıkladı. Siyah-beyazlılar, testi pozitif çıkan futbolcuların tedavi sürecine başlandığını duyurdu.

'ta corona virüsü şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlı takım resmi sitesinden yaptığı açıklamada 2 futbolcunun corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

''24 Haziran Çarşamba günü, BJK 'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.''

Beşiktaş, 'in 29. haftasında sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

KURAL NE DİYOR?
Pozitif test sonucu 4 hafta içerisinde karşılaşılmış bir rakip takım bünyesinde çıkarsa, tüm oyuncu ve tesis çalışanları en
geç 48 saat içerisinde tarama testine girmek zorundadır. Test planlaması Takım Doktoru ve İdari Direktör koordinasyonunda
yapılacak olup, test günü organizasyonunu Tarama Testi yönetimi ve bir önceki senartoda belirtilen kurallar ve önergeler çerçevesinde tamamlanacaktır.

İdari Direktör gün sonunda ilgili kurumları ve Federasyonu veri gizliliği çerçevesine bilgilendirmelidir.

  1. 25.06.2020
  2. Güncelleme: 25.06.2020 22:08
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