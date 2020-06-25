Son dakika: Beşiktaş'ta iki futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı!

Beşiktaş'ta corona virüsü şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlı takım resmi sitesinden yaptığı açıklamada 2 futbolcunun corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.



Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:



''24 Haziran Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.



Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.



Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.''



Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

KURAL NE DİYOR?

Pozitif test sonucu 4 hafta içerisinde karşılaşılmış bir rakip takım bünyesinde çıkarsa, tüm oyuncu ve tesis çalışanları en

geç 48 saat içerisinde tarama testine girmek zorundadır. Test planlaması Takım Doktoru ve İdari Direktör koordinasyonunda

yapılacak olup, test günü organizasyonunu Tarama Testi yönetimi ve bir önceki senartoda belirtilen kurallar ve önergeler çerçevesinde tamamlanacaktır.

İdari Direktör gün sonunda ilgili kurumları ve Federasyonu veri gizliliği çerçevesine bilgilendirmelidir.